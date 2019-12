ORLOVI SE OKUPILI U KOVILOVU: Rukometaši Srbije počinju prvi deo priprema za EP!

"Orlovi" su na okupljanju bili nekompletni, a očekuje se da im se priključe igrači koji su učestvovali na Svesrpskom Kupu na Palama, dok će reprezentacija biti kompletna tek prvog dana januara, kada će stići i igrači iz Bundeslige.

– Skupljamo se polako, u etapama. Kasniće kapiten Nemanja Ilić, kao i momci iz Vojvodine i Metaloplastike, dok će nam se Nemci priključiti 1. januara, po dogovoru. Izračunao sam da ćemo imati pet kvalitenih zajedničkih treninga, ali šta da radimo, već smo se navikli i nema izgovora. Ova nedelja će biti jako zahtevna za igrače, ali šta da radimo, moramo da iskoristimo maksimalno ovo vreme. Utakmice sa Egiptom će mi dati sliku ko putuje u Francusku, a potom i u Grac – rekao je selektor Peruničić i prokomentarisao rivale u grupi, Hrvatsku, Belorusiju i Crnu Goru:

– Pratili smo rivale u prethodnom periodu. Nama se priključio Miloš Nikolić, koji se bavi analitikom i mislim da je to jedan ozbiljan korak, da približimo sve detalje koji su nam bitni. To su bitne stvari. Belorusija ima dva igrača koji su u top tri na svojim pozicijama, srednjeg beka koji igra odlično. Takođe, ne smemo da zaboravimo šta nam se desilo u Nišu protiv njih pre godinu i po dana, a sada su i iskusniji. Crna Gora je pokazala da može da igra sa svetskim prvacima, pobedila je Dansku, ima dobar i mlad tim, dok je Hrvatska prava velesila koju izuzetno poštujem i o njima je suludo trošiti reči. Zahvalio bih se Linu Červaru na komplimentima, jer to znači da se vide stvari koje su meni bitne - zaključio je Peruničić.

Član beloruskog Meškova iz Bresta, Nemanja Obradović, dolazi iz zemlje sa kojom će "Orlovi" ukrstiti koplja u Gracu:

- Čeka nas zanimljivo Evropsko prvenstvo. Odlično poznajem Belorusiju, jako su zanimljiva ekipa, mogu dosta da doguraju, iako nisu baš konstantni. Mi možemo borbenošću i iskustvom da pariramo i da budemo ravnopravni. Mislim da su oni drugi favoriti u grupi, odmah posle Hrvata. Crnogorci su ratobrorni, zanimljivi i tu očekujem veliku borbu. Manje više svi smo izjednačeni, a naša filozofija je da se borimo, ne pokleknemo i da se ne plašimo. Tako imamo šanse sa svima da igramo.

Reprezentaciju čekaju pripremne utakmice sa Egiptom 28. i 29. decembra u Beogradu i Nišu, a zatim i put na turnir Svetske lige u Francusku odakle će se zaputiti u Grac, gde devetog januara igraju prvi meč na EP 2020.

