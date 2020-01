ZLATO NA EURO! Neka bude uvertira u Olimpijske igre!

Vaterpolisti Srbije završili su pripreme za Evropsko prvenstvo i stigli u Budimpeštu, gde ih već sutra (17.30) očekuje prvi meč sa Rusijom.

Kao četvorostruki uzastopni šampioni Evrope, i ovoga puta su „delfini“ jedni od glavnih favorita za titulu. Iako se zna da su Olimpijske igre u Tokiju glavni cilj za 2020, ni na Evropsko prvenstvo izabranici Dejana Savića ne idu tek tako. Po rečima Duška Pijetlovića, cilj je isti kao i uvek, a pritisak javnosti koja očekuje još jedno zlato nije ništa novo za njega i saigrače iz nacionalnog tima. - Mi smo se na te stvari navikli. To je činjenica. Počelo je da nam prija, pronašli smo način da se nosimo s tim. Od nas se to nekako godinama traži i godinama se očekuju najveći rezultati. A zapravo je najbitnije šta mi očekujemo od sebe - kaže iskusni centar, pa objašnjava: - A mi očekujemo da damo svoj maksimum. Ako damo maksimum, uspećemo da dođemo do medalje sigurno. Naravno, pod uslovom da bude sve u redu, da ne bude povreda i stvari koje mogu da utiču na rezultat. Najbitnija je uvek zlatna medalja, a ova generacija je uvek tome težila i to nikad nije krila. Sigurno je da i ove godine idemo na zlatnu medalju - jasan je Pijetlović, momak koji je osvojio sve što se može osvojiti s reprezentacijom Srbije.

Krenule i vaterpolistkinje Debakl naših na startu Grkinje prejake za Srpkinje .: Vaterpolistkinje Srbije porazom su započele učešće na Evropskom prvenstvu u Budimpešti. Baš kao što se i očekivalo, Grčka je bila prejaka za naše devojke, pa i konačan rezultat pokazuje odnos snaga u Dunav areni - 26:7 (9:1, 5:3, 5:2, 7:1). Tri gola za Srbiju postigla je Jelena Vuković, a po jednom su se u strelce upisale Tijana Jakovljević, Anja Mišković, Katarina Cegar i Ana Milićević. Srbija se u drugom kolu sastaje sa još jednim daleko jačim rivalom, a duel sa Rusijom zakazan je za 14.30.

Gojko Filipović

Kurir