LJUDSKI ŽIVOT ISPRED IGARA: Italijanski sportski zvaničnici traže od MOK da promeni odluku o OI u Tokiju (FOTO)

"Ja nisam protiv Olimpijskih igara. Ali, govoriti da će se one održati je velika greška u komunikaciji. Pandemija utiče na ceo svet. Znam za ugovore vredne više milijardi dolara, ugovore sa osiguranjem. Sve to znam. Ali, ljudski život vredi više od tih stvari", rekao Djovani Petruči, koji je 14 godina bio predsednik Olimpijskog komiteta Italije.

MOK je posle konferencijskog video sastanka sa nacionalnim olimpijskim savezima u sredu saopštio da pripreme za Olimpijske igre idu po planu. Takmičenje bi trebalo da počne 24. jula.

"Mislim da nisam jedini koji tako misli. Drugi ne žele to da kažu. Ne želim da napadam MOK. Tamo ima mnogo ljudi koje poznajem, ali ne znam šta drugo da kažem. Ne pokušavam da napravim kontroverze. Ja sam realan. Pogledajte lekarske izveštaje", rekao je predsednik Košarkaškog saveza Italije Petruči.

U svetu je potvrdjeno 236.420 slučajeva korona virusa, a od posledica virusa umrlo je 9.790 ljudi.

U Italiji je zabeleženo 41.035 zaraženih novim virusom, a umrlo je 3.405. Italija je tako po broju smrtnih slučajeva izazvanih korona virusom premašila Kinu u kojoj je izbio virus, a umrlo 3.245 ljudi.

Predsednik Italijanske i Evropske plivačke federacije Paolo Bareli rekao je da bi MOK do sredine aprila trebalo da donese konačnu odluku o statusu Olimpijskih igara u Tokiju.

"Do 15. aprila biće sportista koji nisu trenirali po dva meseca. Sportisti su kao časovnici. Moraju da treniraju i funkcionišu besprekorno. Mnogi od njih još moraju u kvalifikacije, pa moraju da treniraju ne samo za to nego i za Igre. Mislim da će bilo koji termin posle sredine aprila postati vrlo komplikovan", naveo je on.

Sve sportske manifestacije prekinute su u Italiji pre 10 dana, kada je cela zemlja stavljena u karantin.

Svetski šampioni u vaterpolu reprezentativci Italije nisu trenirali dve nedelje pošto su zatvoreni bazeni, a više od polovine plivačkog tima je moralo da prekine obaveze.

"Koliko dugo oni mogu da ostanu izvan vode", upitao je Bareli, koji je i potpredsednik Međunarodne plivačke federacije.

"Ako se ovakva situacija nastavi do aprila, smešno je pričati o Olimpijskim igrama", dodao je Bareli.

