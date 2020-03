ZVRAVLJE JE NAJVAŽNIJE Arsović: Laknulo nam je kada su Olimpijske igre odložene (FOTO)

Arsović je krajem februara na Evropskom prvenstvu u poljskom Vroclavu osvojila bronzanu medalju u disciplini vazdušna puška, čime je izborila i olimpijsku vizu za OI.

"Ostvarila sam cilj kom sam bila posvećena poslednje tri godine. Prethodne dve godine su bile veoma teške za mene. Uvek mi je malo nedostajalo do finala, u septembru sam bila prva ispod crte za osvajanje olimpijske kvote. Tada sam sa trenerom (Dragan Donević, prim. aut) sela i sagledala celu situaciju. Bili smo svesni da samo medalja na ovom Evropskom prvenstvu donosi kvotu, tako smo se i spremali. Plan koji je moj trener napravio za period od oktobra do kraja februara donosio je iz meseca u mesec sve bolje rezultate, iz turnira u turnir sam bila sve jača. Postavila sam tri državna rekorda i to nam je bio odličan pokazatelj da smo na dobrom putu, a što mi je dalo ogromnu motivaciju i uspela sam da osvojim bronzanu medalju i kvotu", rekla je Arsović.

Treće učesće na najvećoj sportskoj smotiri na svetu Arsović će ipak imati sledeće godine, pošto su Igre u Tokiju zbog pandemije korona virusa odložene za leto 2021. godine.

"Strahovali smo da li će se uopšte održati Olimpijske igre, ali nam je laknulo kada su objavili da su pomerene, prvi put u istoriji. Moje mišljenje je da je bolje što su Igre pomerene, jer je najvažnije da se sačuva zdravlje sportista i svojih koji učestvuju u organizaciji. Niko ne zna koliko cela situacija može da potraje i taj period bez treninga bi sigurno uticao na vrhunske rezultate. Imaćemo dovoljno vremena da se spremimo".

Vanredna situacija u Srbiji zbog virusa Covid 19 donela je izolaciju i zatvaranje svih sportskih objekata i takmičenja, a Andrea je objasnila i kako ona održava formu u ovoj situaciji.

"Trudim se da ne menjam svoje rutine koje imala i pre izolacije. Vreme odlaska na spavanje, ustajanje, obroka... Više sam fokusirana da radim vežbe za jačanje svoj tela za nova takmičenja kada budu počela", kaže Arsović i dodaje da veliki značaj pridaje i psihološkom treniranju.

"Već sedam godina radim sa sportskim psihologom i sada smo u svakodnevnoj komunikaciji. Radim mentalne treninge što mislim da je veoma važno".

U olimpijskoj godini, svi sportisti uglavom svoje planove tempiraju prema OI, a otkazvianje Igara u Tokiju iziskuje promenu po tom pitanju.

"Prvo ćemo videti kakav će raspored napraviti Svetska streljačka federacija za ovu godinu, pa će shodno tom rasporedu moj trener Dragan napraviti moj individualni plan. U planu je bilo da nastupimo na četiri Svetska kupa, ali u ovom momentu najvažnije je da imam olimpijsku kvotu, tako da mirno čekam sve odluke".

Na pitanje da li lično ima strah od korona virusa, Arsović je odgovorila: "Ne mogu reći ni ne, ni da. Svi po malo strahujemo, jer se virus veoma brzo širi. Od početka sam shvatila da ne smem da paničim, već da treba da budem odgovorna i da se čuvam".

Period neočekivane pauze Arsović koristi da provede vreme sa porodicom, ali i u spremanju diplomskog rada na Fakultetu za sport, na smeru za sportski menadžment.

"Mi sportisti u toku godine provodimo mnogo vremena i na pripremama i takmičenjima, a sada mi prija da sam sa porodicom. Sestra i ja se trudimo da obavljamo sve poslove van kuće. Čitam knjige, gledam filmove, serije, puštaju predstave.... Pored toga, pišem diplomski. Ima mnogo načina se da kvalitetno provede vreme. Trudim se da ne gledam TV, ne čitam vesti, a čak i društene mreže manje koristim", zaključila je Arsović.

