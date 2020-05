NISAM BABAROGA NI BALAVAC: Veselin Vujović nastavlja rat sa EHF! Sad je izneo REVOLUCIONALAN predlog

- Ključ je zaštititi sport kojim se bavimo, kojem smo dali ceo život. Nisam nikakva babaroga, prigovorim, nekad i vrlo žestoko, ali nisam ni protiv koga, samo želim da me čuju, a ne da me kažnjavaju čak i kada sam u pravu. Kao posljednji put kada su mi napisali da sam kažnjen jer sam ušao u marketinški prostor. Nisam ja ni protiv koga, ali imam svoj stav i mislim da sam zaslužio u rukometu da ga imam. A promene sam predlagao dugo, jer za njih ima razloga. Recimo, jedna banalna, mi imamo dva tajm-auta po poluvremenu, ali nemamo mogućnost oba iskoristiti u poslednjih pet minuta utakmice. Zašto? Zašto to u NBA mogu, a kod nas ne? To je samo banalnost, recimo. A kod nas jedna pravila vrede 59,30 minuta, a druga poslednjih 30 sekundi - rekao je Vujović i dodao:

- Moj konkretan predlog je bio da se gol s udaljenosti 10 metara računa kao dva. Tako bi se dala veća prilika ekipama koji stižu zaostatak. Recimo, “minus 2”, dva minuta do kraja, krilo trči u kontru i puca s 10 metara. To bi dalo igri dimenziju više i šuterski gledano, a to je ono što rukomet čini lepim i posebnim.

Takođe, zagovornik je ideje da se ograniči vreme u napadu.

- To definitivno mora da se učini! I to na maksimalno 30-35 sekundi, s tim da se ometanje kod izvođenja nakon prekršaja mora kažnjavati novim napadom. S tim će igra biti čistija.

Dotakao se i VAR-a u rukometu.

- Tehnologija je skupa, a mi nismo bogat sport. Nemaju je ni sve fudbalske lige, ali imaju je Liga šampiona i velika takmičenja. Sigurno da bi se s njim mogle smanjiti greške. Ako vidim da je neko stao na crtu, da je dao gol iz prestupa mogao bih zvati “čelendž”, pa ako nisam u pravu neka mi ga oduzmu, a ne da me kažnjavaju i viču “sedi dole” kao da sam balavac, a u pravu sam i samo očekujem da se to poštuje. Sport je sve skuplji, odlučuje i o sudbinama, greške nisu šala, jer mogu da te unište - zaključio je Vujović.

Kurir sport / Sportske novosti

Kurir