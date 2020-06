SPORTSKE IGRE MLADIH: Plamen prijateljstva zablistao i nad Kruševcem i Kraljevom

Karavan radosti i prijateljstva Dunav osiguranje Sportskih igara mladih posetio je ove nedelje Kruševac i Kraljevo na oduševljenje dece iz ova dva grada. SIM-ovci su se mesecima vredno prirpemali kako za nove susrete sa Viktorom, njihovom omiljenom SIM maskotom, tako i za takmičenja u različitim sportskim disciplinama, druženje i druge zabavne aktivnosti koje su sastavni deo Igara.

Otvaranju Igara u Sportskom centru u Kruševcu, u ponedeljak, 22. juna, prisutvovali su, između ostalih, Predrag Milenković, pomoćnik gradonačelnika zadužen za sport i omladinu, Miljko Đokić, koordinator Igara u tom gradu, kao i predstavnici SIM Srbije. Baklju prijateljstva, čije paljenje označava početak Igara, uneli su talentovani kruševački sportisti Milica Đokić i Branislav Smiljković, koji su već beležili uspehe na Igrama, prethodnih godina.

– Veliku zahvalnost dugujem Miljku Đokiću i Darku Smiljkoviću, roditeljima dece koja su nosila baklju, budući da su se oni potrudili da prate naše kalendare takmičenja i voze decu i pruže im svu logističku podršku kako bi ona imala priliku da budu deo Karavana radosti i prijateljstva. Igre u Kruševac su dovela deca: Milica, Maša i Branislav, naši SIM-ovci koji se godinama druže sa nama i koji su do sada učestvovali na našim takmičenjima u više gradova na teritoriji Srbije tokom svih prethodnih godina. Oni su bili učesnici državnog finala, kao i velikog međunarodnog superfinala Sportskih igara mladih u Splitu. Upravo ljubav dece prema Igrama nas je podstakla da dođemo ovde po prvi put i organizujemo Igre u ovom predivnom gradu. Drago nam je što su i predstavnici lokalne samouprave u Kruševcu prepoznali značaj manifestacije koju radimo i što postoje planovi da i u budućnosti Igre realizujemo ovde na još većem nivou. Takmičenja su protekla u najboljem redu, a interesovanje dece je bilo veliko iako smo po prvi put ovde. Priče dece iz Kruševca koja su se do sada takmičila na Igrama u drugim gradovima i njihova ljubav prema svemu onome što ova manifestacija predstavlja doveli su do toga da Igre postanu popularne i kod njihovih drugara – istakla je Ivana Jovanović, predsednica Dunav osiguranje Sportskih igara mladih.

Ništa manje spektakularno nije bilo ni otvaranje Igara u Kraljevu, priređeno dan kasnije – u utorak, 23. juna, uz podršku tehničkih partnera Igara u tom gradu – OK Tehničar i FK Kiker u Balon hali kluba Kiker. Zakletvu prijateljstva u ime sportista položio je Ognjen Jevemović, a u ime sudija Đorđe Vasiljević, dok je baklju uneo Andrej Pavlović. A promoter turnira u malom fudbalu bio je Rade Todorović, nekadašnji fudbaler Sloge, OFK Beograda, Napretka, sofijske Slavije i nekadašnjeg bundes ligaša Nirnberga.

Uoči početka takmičenja, prisutne su pozdravili Nikola Radević pomoćnik gradonačelnika Kraljeva i Dragan Đorđević, koordinator Igara za Kraljevo, uspešni odbojkaški trener i predsednik OK Tehničar. Neka

– Deca obožavaju Sportske igre mladih i atmosfera u Kraljevu je bila zaista sjajna. Uzbudljivo je na svim terenima. Kao što je poznato, ovde rezultat nije važan, već je najbitnije to da deca budu srećna i razdragana i da pobedi ova naša mladost. Nadam se da će Igre još dugo trajati. To je koncept koji ima veliku vrednost ne samo u našem gradu, već i u čitavoj našoj državi i regionu, budući da na najlepši mogući način kod dece budi ljubav prema sportu, druženju i zdravom životu. Siguran sam da će se bar deset procenata takmičara koja učestvuju na Igrama u budućnosti profesionalno baviti sportom i to je zaista velika vrednost ove manifestacije – poručio je Đorđević.

Karavan radosti i prijateljstva „Dunav osiguranje Sportskih igara mladih” ove godine bi trebalo da prođe kroz ukupno 25 gradova u Srbiji, a ukupno 35 zajedno sa Coca-Cola kup turnirima u malom fudbalu. Od osnivanja Igara do danas na toj manifestaciji je učestvovalo više od 1.700.000 učesnika. U projektu Sportske igre mladih u Srbiji, samo u 2019. godini, učestvovalo je 75.024 takmičara, a u regionu preko 202.000 dece i mladih.

Na svim nivoima takmičenja, kao i ostalim aktivnostima u sve tri zemlje, za decu je sve besplatno. U SIM Srbije se zahvaljuju medijima na velikoj podršci. A sve ovo ne bilo moguće bez dugogodišnje podrške partnera, pokrovitelja i sponzora Igara: predsednika Republike Srbije, Vlade Republike Srbije, Ministarstva prosvete nauke i tehnološkog razvoja, generalnog sponzora – kompanije Dunav osiguranje, kao i kompanija Coca-Cola, Elektroprivreda Srbije, Banka Poštanska štedionica, Naftna industrija Srbije i Podravka Srbija, kao i tehničkog partnera Igara – Saveza za školski sport Srbije.

Igre nastavljaju svoj karavan radosti i već u petak očekuje se novi spektakl u Nišu, subota je planirana za Kuršumliju a 29. juna Igre stižu u Surdulicu.

