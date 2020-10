TONI FERGUSON POBESNEO: Tretiraju me kao parče mesa, Dejna Vajt mi nije prijatelj! VIDEO

Do borbe ipak neće doći jer UFC nije postigao dogovor sa Porijeom, a Toniju nije pravo što se sada kao rival pominje Majkl Čendler, koji je tek stigao iz Belator promocije.

Popularni El Kukoj rekao je da ne želi da bude tretiran "kao parče mesa" i da nije prijatelj sa predsednikom UFC Dejnom Vajtom.

- Dejna je želeo da razgovaramo, on je želeo da se pojavi u stilu "Toni će sigurno prihvatiti borbu". Druže, mi nismo prijatelji, nikada nisam rekao da jesmo. To je samo biznis, zar ne? Tu sam kad sam ti potreban - počeo je priču Ferguson za ESPN i dodao:

- Ozbiljno, čoveče... ja sam izvođač radova, radim svoje. Mislim, volim ja UFC i sve oko toga, ali sam samo komad mesa. I sad mi dovodite novog tipa za koga nemam pojma ni ko je. Ja sam car marketinga, a ovaj nema ni 100.000 pratilaca na Tviteru. Pokušavate da ga isprobate tako što ga stavljate meni, i to u događaju gde je Habibov meč glavni. Shvatam, ali nemojte da ga platite više nego nas. On nema minut u UFC.

Iago je ceo svet čekao okršaj Fergusona i Nurmagomedova, to se nije desilo. Borba je u maju otkazana peti put.

- Svi hoće da vide Habiba i mene u oktogonu. Sad treba da steknem pravo na to. Ok, super, ko će da bude na redu, Dastin, Čendler? Nije me briga. Dakle, platite mene umesto ovog j....g klauna. Dolazim da uzmem pojas.

