Terminamos la semana con esta ruti que no puede más 🔥🔥 @bigg.fit siempre ! 4 Rondas por calidad : 15’ 12/12 Estocadas hacia atrás con déficit 20 /20 Patada de glúteo en diagonal 12 Peso muerto sumo 20 Abductores con banda Rest 1’ @mariquena_ 📸 #fitfam #fitness #workout #fitnessmotivation #fitlife

