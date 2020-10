ODRŽAN BOKS SPEKTAKL – BALKAN BOXING NIGHT: Prašović izborio meč za titulu svetskog šampiona WBO! FOTO

Bokserski spektakl protutnjao je beogradskim BELEXPO centrom. U organizaciji Balkan boxinga i boks promoterske kuće Kety održan je Balkan Boxing night u kome su se u meču večeri sudarili dva do sada ne pobeđena šampiona, Dilan Prašović iz Crne Gore i predstavnik BiH Edin Puhalo. U glavnoj borbi večeri koja je prenošena uživo na TV Arena Fight, u eliminacionom meču za titulu profesionalnog prvaka sveta u verziji WBO (kruzer kategorija), Prašović je tehničkim nokautom u devetoj rundi savladao Puhala i time stigao do trijumfa kojim je stekao pravo prvog izazivača svetskom šampionu u kruzer kategoriji. Pobeda u Beogradu Dilana vodi na megdan pobedniku susreta Lawrence Okolie (Engleska) – Krzysztof Glowacki (Poljska) koji će biti održan 12. decembra 2020. u Londonu.

foto: BSS

Iako je meč između Prašovića i Puhala bio predviđen u 12 rundi, u naletu snažnih udraca i jakog tempa koji je od samog početka nametnuo šampion iz Crne Gore pao je u devetoj rundi do sada briljantni Edin koji je do Balkan Boxing night-a beležio 19 pobeda na profi sceni bez poraza. Prašović je upisao 14. pobedu u profi rignu bez poraza, u kolekciji trofeja ima i juniorsku titulu prvaka sveta u verziji WBO, za borce do 23 godine.

foto: BSS

Uoči ulaska u ring Prašović je obećao izvanrednu borbu i pobedu, obećanje je i ispunio.

- Zadovoljan sam borbom i pobedom koju sam ostvario u Beogradu, a pobedu kao I prethodne posvećujem mom preminulom treneru, čoveku koji me je naučio svim čarima I tajnama boksa Fehmi Husejinu. Ovo je moja 14. pobeda u karijeri, bez poraza i dodatni motiv da nastavim putem kojim sam krenuo do konačnog cilja, a to je svetski šampionski pojas. Nije bilo lako u ringu protiv sjajnog Edina Puhala koji je iskusan borac i koji iza sebe ima veliki broj profi mečeva I koji do ovog meča nije imao ni jedan poraz. Znao sam da će ovaj meč biti izuetno težak, spremao sam se na veliku i tešku borbu koja je na kraju i viđena, kidali smo jedan drugog do poslednjeg gonga. Zahvaljujem se svima koji su bili uz mene I koji su me podržali u ovom za mene jako važnom trenutku, kao i Nenadu Borovčaninu na sjajnoj organizaciji ovog spektakla. I sad nema stajanja, idemo dalje u nove pobede, idem po svetski šampionski pojas – zaključio je 25 – godišnji Prašović.

foto: BSS

U izuzetnim bokserskim predstavama u Beogradu u okviru BALKAN BOXIN NIGHT-a, gde smo pored glavne borbe videli i četiri sjajne uvodne borbe, uživali su ljubitelji ove plemenite veštine, ali putem malih TV ekrana u živom prenosu na TV Arena Fight. Publika je ovaj put morala da izostane usled preventivnih mera i situacije izazvane virosom korona koja je pogodila ceo svet.

foto: BSS

Glavnu borbu večeri ispratili su uživo predsednik Bokserskog saveza Srbije Nenad Borovčanin, njegov gost generalni sekretar Ruske bokserske Federacije Umar Kremljev, vlasnik boks promo kuće Patriot boks Sekutjev Blasnik i srpski boks šampion Veljko Ražnatović.

foto: BSS

Balkan Boksing night je još jednom pokazao koliko je srce Beograda i videli smo da je boks sport koji spaja, a to nam je potvrdila činjenica da su ovoj sportskoj manifestaciji intonirane tri himne.

foto: BSS

Rezultati uvodnih borbi:

(četiri runde) 69kg: Nikola Lazarević - Vladimir Gubas jednoglasno 38-36, 39-34, 39-34 pobeda Lazarevića

(četiri runde) 65kg: Moja Žilber - Miloš Janjanin jednoglasno 39-37, 40-36, 40-36 pobeda Moje

(četiri runde) 71kg: Antonio Bise - Petar Stošić nerešeno 38-38, 38-38, 37-40

(šest rundi) 76kg: Slaviša Simeunović - Filip Blagojević predaja u trećoj rundi, pobeda Simeunovića

Glavna borba – kruzer kategorija do 90,790 kg:

Dilan Prašović (CG) 90,500 kg - (12 rundi) Edin Puhalo (BiH) 90,250 kg pobeda Prašovića tehničkim nokautom u devetoj rundi.

Kurir sport

Kurir