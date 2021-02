FINALE OMLADINSKE ZLATNE RUKAVICE: Novi bokserski spektakli! FOTO

Očekuje nas šest borbi u ženskoj konkurenciji i 10 borbi u konkurenciji omladinaca. Zbog epidemiološke situacije nije dozvoljeno da u dvorani prisustvuje publika.

Biće tu puno zanimljivih mečeva. Imamo i nekoliko naših takmičara i takmičarki u finalu i nadamo se da će biti puno najsjajnijih odličja.

Bokserski savez Srbije koristi priliku da se zahvali opštini Rakovica na ustupanju hale, kao i kompaniji MTS, bez koje ne bi moglo da se na ovako visokom nivou održi ovo međunarodno takmičenje.

foto: BSS

Inače, u subotu je zabeležen rekordno brz nokaut. Predstavnik Srbije, Ognjen Tatarski iz kluba Šajkaši Žabalj, serijom sjajnih vezanih udaraca za samo sedam sekundi nokautirao je rivala iz Slovenije. On će večeras u kategoriji do 90 kg imati za protivnika najboljeg borca Makedonije i očekuje se da to bude, kako to neki vole da kažu ,,šlager,, večeri. Inače njemu je naš legendarni bokser Mujo Bajrović, posle tog meča dao nadimak Ognjen Vatreni.

Bajrović koji je nekadašnji državni reprezentativac Jugoslavije, osvajač je dve bronzane medalje sa Prvenstva Evrope (Atina 1989.)i (Geteborg 1991). Bajrović je juče prenosio polufinalne mečeve na televiziji. Za njega je zanimljiv podatak da je diplomirao književnost na Univerzitetu u Skoplju. A završio je i Fakultet sporta i fizičke kulture.

Kurir sport

Kurir