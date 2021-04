SUSPENDOVAN JER JE HOMOSEKSUALCU REKAO DA JE PE**R: Srpski vaterpolista u problemu pošto mu se saigrač uvredio VIDEO

Naime, španski vaterpolista Viktor Gutierez optužio je Ubovića tokom vikenda da ga je dva puta nazvao "pederom" i tražio je od njega izvinjenje.

„Igrač Sabadelja me je nazvao pederom, ali kada radi adrenalin i puls je na 200 u bazenu, nisam tome pridavao značaj… To je možda strategija za destabilizaciju rivala. Ali kada smo izašli iz vode, nisam hteo da se rukujemo, i on me je opet nazvao pederom. Tako sam video da postoji jasna namera da me uvredi, nisam mogao da to sakrijem i da ćutim, moramo da sakrijemo homofobiju u sportu. Ako bih ćutao, to bi bila medveđa usluga sportu. Mora da se reaguje kao sa rasizmom. Godinama se u fudbalu viče ‘Guti peder, Ronaldo peder’, i ništa se nije dogodilo“, revoltiran je igrač Terase.

𝗙𝗢𝗧𝗢𝗚𝗔𝗟𝗘𝗥𝗜𝗔 📸 La picabaralla entre @victorg91 i Nemanja Ubovic, en imatges https://t.co/HduB5HnnsJ — Diari de Terrassa (@DiarideTerrassa) April 20, 2021

Gutierez, inače, ne krije da je homoseksualac, ali su ga Ubovićeve reči navodno povredile. Dovoljno, sa se klub oglasi saopštenjem i poruči da Srbin neće trenirati sa ekipom i igrati dok traje suspenzija.

Takođe, Sabadelj je reagovao saopštenjem.

„Sabadelj osuđuje i uvrede koje su se pojavile na društvenim mrežama, ali moramo najstrože osuditi homofobne, ksenofobne ili rasističke izjave“, naveo je klub.

Gutierez je 2016. godine otkrio da je homoseksualac, zbog čega je trpeo uvrede sa tribina i od rivala do sada. Priznao je i da se rasplakao zbog incidenta sa Ubovićem, a suza je bilo i u njegovom video obraćanju.

„Mnogo sam sada smireniji, opušteniji, istina je da se u subotu mnogo toga probudilo u meni. Srećom, nisam navikao na ovu vrstu komentara i nasilja, bio je ovo težak dan i nisam to očekivao. Sav bol i bes sam transformisao u energiju i snagu, zbog podrške koju sam dobio, od kluba, javnosti, prijatelja.“

Kurir sport