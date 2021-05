NUDILI JOJ 200.000 EVRA DA BUDE ESKORT-DAMA! Ruska lepotica je imala brz odgovor na NEPRISTOJNU ponudu! VIDEO, FOTO

U razgovoru za Informer potvrdila je spekulacije koje su kružile već nekoliko godina u medijima, a prema kojima je Klišina, sjajna skakačica udalj, dobila ponudu da za 200.000 evra mesečno batali sport i postane eskort-dama.

"Zaista sam se prvi put u životu susrela sa takvom ponudom. Moja reakcija je bila brza i kratka: Nisam zainteresovana", otkrila je Klišina.

"Ne bih rekla da me je taj događaj previše povredio, bez obzira na to što sam se prvi put našla u takvoj situaciji. Razumećete me, nijednog trenutka nisam imala nikakvu dilemu u vezi s tom ponudom, jer poštujem sebe, razmišljam ispravno i oslanjam se na sebe".

Klišina kaže da poznaje srpske sportiste, a posebno izdvaja Novaka Đokovića i Ivanu Španović.

"Uglavnom komuniciramo putem društvenih mreža, jer je to jedini dostupan način komunikacije. Uglavnom uopšte ne razgovaramo o sportu, radije diskutujemo o privatnim stvarima", ispričala je Klišina o Ivani koja će joj biti rivalka na Olimpijskim igrama u Tokiju.

Darija Klišina ima 30 godina i 2014. je osvojila bronzanu medalju na Evropskom prvenstvu, 2017. je osvojila srebro na Svetskom prvenstvu, a ima dva zlata iz dvorana.

Kurir sport / Informer