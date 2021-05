PROTIV SVEGA I SVIH: Olimpijske igre moraju biti održane

Potpredsednik Međunarodnog olimpijskog komiteta (MOK) zadužen za Olimpijske igre u Tokiju Džon Kouts rekao je da će to takmičenje početi za nešto više od dva meseca čak i u slučaju da u Tokiju i u drugim delovima Japana na snazi ostane vanredno stanje zbog porasta broja zaraženih korona virusom.

Kouts je, govoreći iz Australije, na kraju trodnevnih virtualnih sastanaka, rekao da će se takmičenje održati čak iako lokalni medicinski stručnjaci budu protiv toga.

"Savet koji smo dobili od Svetske zdravstvene organizacije i ostali naučni i medicinski saveti su - sve mere koje smo izneli i sve mere koje preduzimamo su zadovoljavajuće i obezbediće bezbedne Igre u pogledu zdravlja. Tako će biti bez obzira da li će na snazi ostati vanredno stanje", rekao je Kouts.

Između 60 i 80 odsto stanovništva Japana je protiv održavanja Olimpijskih igara u Tokiju, koje će početi 23. jula.

Kouts je naveo da bi takvo mišljenje moglo da se promeni, kako se više Japanaca bude potpuno vakcinisalo. Do sada je dva odsto stanovništva Japana revakcinisano.

"Ako se mišljenje ne promeni, naš stav je da mi moramo da nastavimo sa poslom. A naš posao je da obezbedimo da Olimpijske igre budu bezbedne za sve učesnike i ljude u Japanu", dodao je on.

MOK je nedavno izrazio očekivanje da će više od 80 odsto stanovnika olimpijskog sela biti vakcinisano i odvojeno od javnosti. Očekuje se učešće od 11.000 olimpijaca i 4.400 paraolimpijaca.

Kouts je rekao da MOK bez sumnje veruje da će se Olimpijske igre održati prema planu, ovog leta. MOK dobija skoro 75 odsto svog prihoda od prodaje prava na emitovanje.

Tokio je zvanično potrošio 15,4 milijardi dolara za organizaciju, iako vladine revizije pokazuju da su troškovi mnogo veći.

Tokio, Osaka i još neke oblasti su u vanrednom stanju zbog porasta broja zaraženih korona virusom. Vanredno stanje trebalo bi da bude ukinuto 31. maja, ali će prema pisanju lokalnih medija, najverovatnije biti produženo.

U Japanu je do sada od posledica korona virusa umrlo oko 12.000 ljudi. Udruženje doktora iz Tokija, koje broji 6.000 članova, zatražilo je početkom nedelje otkazivanje Olimpijskih igara. U obrazloženju su naveli da bi to bila ispravna odluka, jer bi u suprotnom takmičenje moglo da dovede do uvećanja broja zaraženih i smrtnih slučajeva.

Kurir sport / Beta