LEGENDARNI IVICA KOSTELIĆ ZA KURIR: Novak Đoković je FENOMEN! Srpski fudbal je dobar, Zvezda je veoma JAKA!

Legenda hrvatskog sporta i svetskog skijanja Ivica Kostelić u razgovoru za Kurir direktno iz Zagreba pričao je ukratko o svojoj blistavoj karijeri, ali i drugim aktuelnim sportskim temama.

Naravno, neizbežno je bilo pitanje novinara o Rolan Garosu, ali i trenutno najboljem teniseru sveta Novaku Đokoviću za koga je Kostelić imao samo reči hvale.

- Pratim po malo, bavim se jedrenjem trenutno, pa nisam imao previše vremena za Gren Slemove. Inače, znam da Nole baš voli da se skija. Pokušvali su da nas spoje preko posrednika, bilo je nekih ideja da dođem na Kopaonik i da se konačno upoznamo, ali nikada nije došlo do toga. Što se samog Novaka tiče, on je fenomen u svakom slučaju - rekao je Kostelić za Kurir.

Kostelić je kratko prokomentarisao i predstojeće Evropsko prvenstvo na kome će učestvovati selekcija Hrvatske, ali ne i reprezentacija Srbije.

- Pratiću naravno, ne očekujem zlato. Put do zlata je težak, ali treba ići od utakmice do utakmice kao u Rusiji, pa ćemo videti. Što se Srbije tiče, mislim da je klupski fudbal veoma jak. Zvezda je veoma jaka, a po meni put do dobrih rezultata u reprezentaciji kroz klupski fudbal i deluje da će ići na gore, ako je suditi po poslednjim rezultatima - zaključio je Kostelić.

04:22 Ivica Kostelić o Novaku Đokoviću i srpskom fudbalu

Kurir sport / M. L / N. I