BRANE ZLATO: Odbojkašice Srbije otvaraju Evropsko prvenstvo sa Bosnom i Hercegovinom

Evropska odbojkaška konfederacija je objavila kompletan raspored i satnicu Evropskog prvenstva, koje će se odigrati od 18. avgusta do 4. septembra u Srbiji, Bugarskoj, Hrvatskoj i Rumuniji.

Dvostruke uzastopne prvakinje Evrope će šampionat početi 19. avgusta od 17.00 kada će im protivnik biti selekcija BiH.

Srbija će drugi meč Grupe A odigrati 21. avgusta protiv Francuske, a treći dan kasnije protiv Belgije.

Azerbejdžan će biti rival Srbiji u četvrtom meču, 24. avgusta, a u poslednjem meču u grupi Srbija će igrati protiv Rusije, 25. avgusta.

U Grupi B u Plovdivu igraće Bugarska, Poljska, Nemačka, Španija, Češka i Grčka, u C grupi u Zadru nastupiće Hrvatska, Italija, Belorusija, Slovačka, Madjarska i Švajcarska, dok će se u Grupi D u Kluž Napoki takmičiće se Rumunija, Turska, Holandija, Ukrajina, Finska i Švedska.

Prvenstvo će početi 18. avgusta utakmicama u B i D grupi, dok će se prvi mečevi u A i C grupi odigrati 19. avgusta.

Takmičenje po grupama će se odigrati od 18. do 25. avgusta u B i D grupi, odnosno od 19. do 26. avgusta u A i C grupi.

Utakmice osmine finala i četvrtfinala će se odigrati u Beogradu i Plovdivu, dok će se polufinalne utakmice, kao i meč za treće mesto i finale igrati u gla vnom gradu Srbije.

