NI SAM NE VERUJE DA JE TOLIKO DOBAR! Verstapen: Pomalo sam iznenađen

"Da budem iskren, ovo je neverovatno. Bolid je bio nestvaran. Svaki komplet guma koje smo stavili bio je zaista ugodan za vožnju. Ovo je suludo. Pomalo sam zapanjen kako je prošlo danas, nisam očekivao da će ovako biti. Svako u ekipi obavio je neverovatan posao", rekao je Verstapen.

Verstapen je ostvario treću uzastopnu pobedu u sezoni, ukupno petu, a 15. u karijeri. Na Red Bul Ringu je krenuo sa pol pozicije, vodio je od početka do kraja i osvojio je dodatni bod za najbrži krug trke.

"Kada ulazite u trkački vikend svi vas vide kao favorite, ali nikada nije lako uraditi ono što smo mi danas uradili, veliki napor cele ekipe. Ceo 'paket' tokom ove dve nedelje (u Austriji) je bio neverovatan. Na startu sam morao da budem budan, znao sam da ću, ako budem mogao da budem brz u prvom krugu, moći da vozim svoju trku", naveo je holandski vozač.

On je prvi u generalnom plasmanu sa 32 boda više od aktuelnog šampiona Luisa Hamiltona iz Mercedesa, koji je trku završio na četvrtom mestu.

Drugo mesto zauzeo je vozač Mercedesa Valgteri Botas.

"To je za jednu poziciju bolji plasman u odnosu na prošlu nedelju i počeo sam sa petog mesta. Kao ekipa osvojili smo pristojan broj bodova, uzimajući u obzir zaostatak koji imamo za Red Bulom u smislu čistog tempa. Za mene je dobro drugo mesto na podijumu. To je maksimum koji smo mogli da ostvarimo danas", naveo je on. ; "Tvrde gume su se držale prilično dobro. Počele su da padaju pred kraj, ali je i Lando pritiskao. Moram reći da sam se iznenadio koliko je Meklaren danas bio brz. Za dve nedelje je Silverston, čeka nas posao, ali trenutno sam za malo šampanjca", dodao je finski vozač. ;

Treće mesto zauzeo je vozač Meklarena Lando Noris i pored kazne od pet sekundi posle duela sa Serhijom Peresom iz Red Bula.

"Bilo je zabavno, dobra trka, bilo je uzbudljivo, ali sam razočaran jer je trebalo da budemo na drugom mestu. U prvom krugu posle bezbednosnog vozila, samo sam se trkao a on (Peres) je pokušao da me obidje spolja, što je pomalo glupo i sam je izašao sa staze, nisam ga čak ni gurnuo", naveo je Noris.

To je četvrti plasman na pobednički podijum za mladog britanskog vozača.

"Frustriran sam ali sam i zadovoljan trećim mestom, imali smo veoma dobru trku. Imali smo dobar tempo. Mogao sam da pratim Botasa, čak i uz prljav vazduh, ali nedovoljno da udjem u DRS zonu. Šta bi bilo, kad bi bilo... Lepo je znati da možemo da se trkamo protiv njih", rekao je Noris.

"Ovo je verovatno prva trka u poslednjih nekoliko godina da se zaista trkamo protiv Mercedesa i Red Bula. Nadam se da možemo da nastavimo", dodao je on.

Naredna trka u šampionatu na programu je 18. aprila za Veliku nagradu Velike Britanije na Silverstonu

