BALKANSKI DERBI U SEGEDINU: Rukometaši Srbije spremni za ključni meč protiv Hrvatske

Reprezentativac Srbije u rukometu Mijajlo Marsenić rekao je da selekciju očekuje teška utakmica protiv Hrvatske, kao i da se nada da će uz još jednu dobru partiju reprezentacija doći do pozitivnog rezultata. - Očekuje nas veoma teška utakmica protiv Hrvatske, samim tim što je ovo balkanski derbi, ta utakmica uvek ima neku posebnu draž, jer obe reprezentacije su veoma kvalitetne i sigurno će biti spektakl. Nadam se da ćemo uz dobru igru, kao i protiv Ukrajine doći do pozitivnog rezultata - rekao je Marsenić. Rukometaši Srbije su u četvrtak u prvom meču Grupe C na Evropskom prvenstvu pobedili Ukrajinu sa 31:23, dok je Hrvatska poražena od Francuske sa 27:22. Samo dve najbolje selekcije iz svake grupe će osigurati plasman u drugu fazu Evropskog prvenstva, koje se održava u Mađarskoj i Slovačkoj. Srednji bek Lazar Kukić ocenio je da je veoma bitan dobar start na Evropskom prvenstvu, ali i da mesta za slavlje nema. - Odmorili smo se sinoć, pogledali koliko smo stigli posle naše utakmice. Ali mi smo se već spremali u Pazovi u pripremnom delu. Mislim da ćemo spremiti utakmicu kako treba, od nas se očekuje kao što i mi priželjkujemo da ćemo slaviti - rekao je Kukić.

foto: Starsport©

Bogdan Radivojević, koji igra na poziciji desnog krila rekao je da se i pre početka takmičenja pričalo, kako će meč između Srbije i Hrvatske biti odlučujući za plasman u drugu fazu. - Mislim da će sve funkcionisati kako treba, samo da se fokusiramo na nas, kao i do sada i da ispoštujemo sav dogovor iz svlačionice. Mislim da neće biti problema - optimista je Radivojević. Meč između Srbije i Hrvatske na programu je u subotu u Segedinu od 20.30 časova.

