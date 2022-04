DOMINACIJA BLAČANA NA PRVENSTVU! Na takmičenju "dizanje iz benča" u Knjažavcu OVAJ TAKMIČAR JE PROGLAŠEN ZA NAJJAČEG

Četvorica Blačana, Nikola Radosavljević, Mihajlo Simić, Matija Simić i Marko Nikolić na Državnom otvorenom prvenstvu Srbije u "Powerliftingu", disciplina "bench press", odrzanom 17.04.2022. godine u Knjaževcu postigli su odlične rezultate i još jednom dokazali da je Blace mesto u kome se sport poštuje i voli.

Nikola Radosavljević osvojio je prvo mesto u kategoriji open do 105 kg sa podignutih 190 kg. Mihajlo Simić osvojio je treće mesto u kategoriji junior do 93 kg, sa podignutih 115 kg. Matija Simić osvojio je prvo mesto u kategoriji sub junior do 83 kg, sa podignutih 115 kg. Marko Nikolić osvojio je treće mesto u kategoriji sub junior do 66 kg, sa podignutih 80 kg.

Nikola Radosavljević proglašen je za relativno najjačeg takmičara na ovom prvenstvu. Radosavljević ističe da je ponosan na razultate i najavljuje još veće uspehe na sledećim takmičenjima.

