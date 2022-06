FORMULI 1 PRETI VELIKI SKANDAL: Šampiona sveta umesto na pisti dobijamo na SUDU?

Direktor ekipe Red Bul Kristijan Horner zabrinut je da bi borba za titulu šampiona Formule 1 mogla da završi na sudu, ako Međunarodna automobilska federacija (FIA) ne poveća godišnju granicu troškova i da su stotine radnih mesta u opasnosti zbog rastuće inflacije širom sveta.

Sve ekipe u Formuli 1 imaju granicu troškova od 140 miliona dolara za ovu godinu, ali je veliki porast inflacije doveo do toga da vodeći timovi Red Bul, Ferari i Mercedes sve glasnije govore o tome da neće biti moguće poštovati pravila, preneo je danas Skaj.

Horner je ponovio zabrinutost i pozvao rukovodstvo Formule 1 da odmah reaguje.

"Način na koji dizajnirate svoj bolid je pod vašom kontrolom. To je nešto što vi, zajedno sa grupom dizajnera, stvarate. Vi kontrolišete sopstvenu sudbinu. Ono što trenutno vidimo u svetu, ne kontrolišemo troškove inflacije koje utiču na domaćinstva širom sveta. U Velikoj Britaniji predvidjena je inflacija od 11 odsto. To je direktan uticaj na zaposlene, na sirovine, struju, robu, na isporučene delove. Mislim da je to situacija više sile kojom se FIA mora pozabaviti", rekao je Horner.

foto: Profimedia

FIA nije dala naznake da će povećati troškove, a pojedine ekipe navele su da su i dalje na putu da ostanu ispod granice od 140 miliona dolara. Horner je rekao da će verovatno oko polovine ekipa probiti granicu na kraju godine ako se ovako nastavi, a "verovatno i više".

To bi moglo da dovede do kazni, a Horner, čija je ekipa prva u šampionatu u konkurenciji konstruktora, a Maks Verstapen u konkurenciji vozača, rekao je da ne želi da se takmičenje završi na sudu.

"Ne želimo da odlučuje sud ili FIA u Parizu. Imamo šest meseci da ovo rešimo, moramo odmah da reagujemo. Mislim da bi glavni timovi morali da se odreknu oko 200, 300 ljudi da bi se primakli cifri. Je l' tako? Problem je u tome što će ako ograničenje troškova propadne, nestati zauvek. Moramo da pronadjemo rešenje. Niko nije ovo mogao da predvidi. Snizili smo limit troškova za 35 miliona dolara tokom pandemije i niko nije mogao da predvidi ove probleme", naveo je Horner.

Beta