PLIVAČICA KOJA SE SKORO UDAVILA ODLUČILA DA PROGOVORI: Počela sam da se gubim, poslednje čega se sećam je jedan pokret rukom VIDEO

Američka 25-godišnja Anita Alvarez preživela je pravu dramu na nedavnom Svetskom prvenstvu u vodenim sportovima.

Mlada takmičarka u sinhronom plivanju umalo se udavila tokom nastupa u Budimpešti. Anitu je spasla njen trener Andrea Fuentes koja je srećom nekoliko sekundi pre nego je takmičarka izgubila svest primetila da nešto nije u redu. Njenom brzom intervencijom Anita je spasena, a nakon brze medicinske pomoći njeno stanje je vraćeno u normalu.

Alvarez je nedeljama ćutala o tom događaju, a sada je odlučila da progovori o svemu.

- Moj trener je prava junakinja. Govorim to njoj i svima ostalima svakog dana. Prava je privilegija imati Andreu Fuentes uz sebe. Kad sam saznala da će me trenirati, već tada nisam mogla da verujem. A taj nastup? Do tačke kada sam izgubila svest, razmišljala sam, to mi je najbolji nastup u karijeri. Uživala sam u svakom trenutku. A onda sam počela da se gubim. Nakon jednog poteza rukom osetila sam da nisam baš najbolje. To je zadnje čega se sećam - kazala je Alvarez.

Inače, Andrea Fuentes je najtrofejnija takmičarka u sinhronom plivanjua u istoriji, s četiri olimpijske i čak 16 svetskih medalja. Ona je poručila da će se Anita Alvarez nastaviti takmičiti u svim predviđenim disciplinama.

Kurir sport