FERŠTAPEN POSLE REKORDNE 14. POBEDE U SEZONI: Neverovatan rezultat! Imali smo dobar tempo!

Vozač Red Bula Maks Ferštapen rekao je da mu je dobar start i zadržavanje prvog mesta pomoglo da kasnije dodje do pobede u Meksiku, kao i da su imali veoma dobar tempo u trci.

"Mnogo mi je pomogao do kraja trke ostanak u vodjstvu posle prve krivine. Naravno da smo takodje imali drugačiju strategiju u odnosu na bolide oko nas, ali opet neverovatan rezultat. Tempo u trci je bio veoma lep. Morali smo da pazimo na gume jer je bio veoma dug period na srednje tvrdim, ali smo uspeli", rekao je Ferštapen, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).

Ferštapen je ranije osvojio drugu uzastopnu titulu u šampionatu Formule 1, a u Meksiku je došao do rekordne 14. pobede u sezoni.

Holandjanin je istakao da navijači u Meksiku prave odličnu atmosferu.

"Ovde je neverovatna atmosfera i volim da dolazim ovde. Bila je to neverovatna godina do sada. Definitivno uživamo i trudićemo se da dobijamo još", dodao je on.

Drugo mesto zauzeo je vozač Mercedesa Luis Hamilton, koji je istakao da je austrijski tim imao bolju strategiju po pitanju guma.

"Nisam siguran da smo imali prave gume na kraju (tvrde). Mislio sam da treba da počnemo sa mekim, ali imali smo drugačije gume. Bilo je dobro u prvom delu, ali sa tvrdom gumom je bilo suprotno. Čestitke Maksu. Sjajno je biti ovde i razdvojiti njih dvojicu", rekao je sedmostruki svetski šampion.

Na poslednje mesto pobedničkog podijuma popeo se domaći vozač i član Red Bula Serhio Peres.

Peres je rekao da je dao sve od sebe na startu trke, a da je kasnije bilo teško obići Hamiltona.

"Mislio sam da ćemo biti malo bliži, ali nažalost nije nam pošlo za rukom danas, ali je i dalje podijum dobar. Pred ovom publikom zaista sam želeo više danas, ali treće mesto je ipak dobro", rekao je Peres.

Dve trke pre kraja u generalnom plasmanu Verstapen ima 416 bodova, Peres je preuzeo drugo mesto sa 280 bodova, dok je treći Šarl Lekler iz Ferarija sa pet bodova manje.

Naredna trka vozi se u Brazilu 13. novembra.

Beta