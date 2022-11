RUKOMETAŠICE ŽELE PRVU POBEDU: Srbija protiv Danske na Evropskom prvenstvu

Nakon poraza na startu Evropskog prvenstva, Srbiju već u nedelju očekuje novi rival, Danska, koja je prvom kolu poražena od Slovenije.

Utakmica je na programu od 20:30 časova, a selektor Uroš Bregar i reprezentativke Kristina Graovac i Aleksandra Stamenić analizirale su meč sa Švedskom i najavile utakmicu sa Danskom.

- Analizirali smo svi zajedno utakmicu i uvideli da sve ono što smo se dogovorili, nismo ispunili. Imali smo mnogo problema u napadu, a znali smo kako će oni igrati jer smo igrali dve utakmice sa njima u kvalifikacijama. Jednostavno, nismo se držali sistema. Tražili smo neko rešenje više, što nije trebalo, zatim iz naših grešaka su sledili njihovi laki golovi. Kada smo se stabilizovali u prvom poluvremenu i došli na gol razlike, opet smo napravili nepotrebne poteze i Švedska se odvojila na 4, 5 golova u finišu poluvremena. U drugom delu igre nismo iskoristili što je Kristina Graovac bila izvanredna, mislim da je bila jedina svetla tačka na terenu. U napadu smo previše kombinovali nepotrebno, u odbrani je jednom bilo dobro, pa dva puta loše. Ako nismo svih šezdeset minuta u odbrani i napadu na visokom nivou, biće teško. Istina je da imamo samo pet bekova i teško je posložiti lepo odbranu, ostale reprezentacije imaju od šest do osam bekova u rotaciji, ali nećemo sad da se žalimo na to. Stvari stoje tako i mi ćemo se boriti do kraja. Selektor Bregar se osvrnuo i na susret između Slovenije i Danske

- Obe ekipe poznajem veoma dobro, jer dugo sam bio u Ligi šampiona, tako da sve danske igračice dobro znam, a znam i igračice Slovenije. One su juče odigrale fenomenalno, baš su se borile jer igraju na domaćem terenu, bili su poneti atmosferom. Sa druge strane, Danska je igrala su svoju prepoznatljivu igru i nije bila spremna na to šta ih čeka, pa je prema prikazanom Slovenija zasluženo pobedila.

Sutra sledi utakmica sa Danskom

- Srbija je uvek imala karakter i odreagovaće pozitivno. Siguran sad da će sutra biti mnogo bolji meč nego što je bio juče. Verujem u ove igračice i verujem da imaju kvalitet i karakter. Ovo će biti specifičan meč jer za obe ekipe imaju imperativ pobede. I Danska će sigurno igrati malo drugačije i očekujem njihovo bolje izdanje u sutrašnjem meču. Ono što je za nas ključno je da odigramo bolji napad, da bolje formiramo odbranu.

Kurir sport