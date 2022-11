BRAZILAC PRESREĆAN POZIVOM: Enco Fitipaldi prelazi u vozačku akademiju Red Bula

Stih dana

Do kra­ja, kra­ja, sa mnom osta­ni do kra­ja, oko pla­vo, Ra­j­na, od pro­sja­ka do kra­lja, mia be­la sa mnom ra­di sve što sa njim ni­si sme­la, mia be­la do kra­ja, kraja

Se­r­gej Pajić „Mia be­la“