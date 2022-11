NOVA MEDALJA NA SP U MEKSIKU: Tijana Bogdanović osvojila bronzu

Srpska reprezentativka u tekvondou Tijana Bogdanović osvojila je bronzanu medalju u kategoriji do 53 kilograma na Svetskom prenstvu u meksičkoj Gvadalahari.

Bogdanović je tako Srbiji donela četvrtu medalju na šampionatu sveta u Meksiku, posle zlatne Mahdija Hodabahšija, srebrne Aleksandre Perišić i bronzane Stefana Takova.

Članica Tekvondo kluba Galeb je u prvom kolu pobedila Uzbekistanku Sitoru Ergašovu, u osmini finala je bila bolja od Japanke Mao Nišide, a u četvrtfinalu je slavila protiv Tajlandjanke Panape Harnsujin.

U polufinalnom duelu sa Amerikankom Mekejlom Grinvud, Bogdanović je povela, ali je dozvolila protivnici da se vrati i na kraju slavi sa 2:1 (2:4, 2:2, 2:1).

Tijana Bogdanović (24) do sada u karijeri ima dve bronze sa svetskih prvenstava, posle Čeljabinska 2015, olimpijsko srebro i bronzu i zlatnu i bronzanu medalju sa šampionata Evrope.

Četiri odličja osvojena u Meksiku su i najveći uspeh srpskog tekvondoa u istoriji, a do kraja šampionata na tatami će i Nadica Božanić (do 73 kilograma) i Relja Ivković (do 54 kilograma), kao i Lana Komnenović (do 46 kilograma).

