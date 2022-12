POTPISAN ZVEZDIN KODEKS OD STRANE SVIH KLUBOVA: Dokument etičkih normi, ponašanja, standarda i komunikacije članova!

Istorijski čin, zvanično potpisivanje “Zvezdinog Kodeksa” od strane predstavnika svih klubova crveno-bele porodice i Sportskog društva Crvena zvezda održano je u Medija centru FK Crvena zvezda na stadionu “Rajko Mitić”.

“Zvezdin Kodeks” je dokument etičkih normi, ponašanja, standarda organizacije i komunikacije članova – klubova SD Crvena zvezda, rukovodstva, organa i tela klubova sa nazivom Crvena zvezda i ostalih sportskih radnika unutar sportsko-poslovnog sistema SD Crvena zvezda.

Nakon intoniranja himne Crvene zvezde prisutnima se obratio Zvezdan Terzić, predsednik Upravnog odbora SD Crvena zvezda.

– Zadovoljstvo mi je što smo se danas okupili ovde da postavimo čvrste temelje daljem rastu i razvoju naše Zvezdine porodice. Osnov svake snažne porodice su kodeksi koje svaki član u svakoj situaciji mora da poštuje. Što kodeksi imaju veću moralnu vrednost ta je porodica snažnija i uspešnija. A mi smo jedna ogromna porodica sa 1.000 sportista, od najmlađih do veterana koji u svakom momentu, na svakom borilištu moraju da vode računa koji grb i ime nose. Zato smo odlučili da te vrednost pretočimo u pisani dokument koji ćemo danas svi javno potpisati i na taj način se obavezati da ćemo ih primenjivati i u praksi, kao i da ćemo biti spremni da se borimo za te vrednosti. Danas formiran “Zvezdin Kodeks” koji će biti zvezda vodilja svakom sportisti Crvene zvezde i koji će sigurno ojačati našu porodicu kako bi bila još uspešnija. Čuvaćemo jedni druge, ali i naše pismo, i našu veru. Čuvaćemo sve one vrednosti koje su Zvezdu učinile da danas bude to što jeste, najbolja i najveća u ovom delu Evrope. Biće svaki navijač ponosan na klub kome pripada i mi ćemo pobeđivati. Pobeđivaćemo uz te vrednosti. Zato sam ponosan što potpisujemo ovaj Kodeks jer moramo biti svesni imena i grba koji nosimo. Srećno nam bilo – rekao je Terzić.

Zvanice je pozdravio i Zoran Avramović, generalni sekretar SD Crvena zvezda, koji je obrazložio ideju za stvaranje “Zvezdinog Kodeksa”

– Danas potpisujemo naš zajednički kodeks – “Zvezdin Kodeks”. Već 78 godinu SD Crvena zvezda na jedan dobar, miran, kontinuiran i stabilan način razvija ime koje je poznato i prepoznatljivo širom sveta. Danas se to u modernom svetu zove brend i kažu da je brend Crvene zvezde jedan od najvećih na našim prostorima, pa i mnogo šire. Na sastanku Upravnog odbora 6. oktobra smo se odlučili da napravimo jedan pisani dokument koji će svi klubovi koji su trenutno u porodici Crvene zevzde potpisati. To je kodeks koji će na jednoj strani davati prava i obaveze, kao i odgovornost šta znači nositi ovako cenjeno ime, na koji način ćemo ga čuvati paziti, kako ćemo ga razvijati i kako će Crvena zvezda iz dana u dan, nadamo se, biti sve bolja i veća. Crvena zvezda nije samo Fudbalski klub, nije samo Košarkaški klub, nije samo jedan od osam osnivačkih sekcija, Crvena zvezda je 34 kluba u njenoj porodici, a nadamo se da će od današnjeg dana drugačije gledati na sebe i svoju ulogu u društvu i svoju ulogu u porodici Crvene zvezde. Dobro je imati viziju , dobro je imati snove, a mi sanjamo i verujemo da će sa Crvenom zvezdom mnoge stvari biti bolje i da će dečaci i devojčice iz svih sportova znati da zahvaljujući menadžmentu svojih klubova da moramo mnogo sa njima i da ćemo u budućnosti, koja je određena ovim potpisom, znati ceniti Crvenu zvezdu i da ćemo biti spremni na to se Crvena zvezda voli i poštuje, ali svaka ljubav ima dvosmernu ulicu. Formiraćemo i etički komitet za implementaciju “Zvezdinog Kodeksa” u kojem bi predložio da budu Mihajlo Srdić, predsednik Nadzornog odbora SD Crvena zvezda, Stefan Mrlješ, direktor marketinga FK Crvena zvezda, Janko Stanković, direktor marketinga KK Crvena zvezda, Vladan Kovačević, predsednik Veslačkog kluba Crvena zvezda i ja. Mislim da je implementacija Kodeksa jako važna. Drago mi je da danas sedimo u ovakvoj atmosferi ovde i što ste pokazali ozbiljnost svojim prisustvom – istakao je Avramović.

Predsednik Nadzornog odbora SD Crvena zvezda Mihajlo Srdić objasnio je koliko je bitan “Zvezdin Kodeks” za crveno-belu porodicu.

– Nekada davno jedan francuski akademik Bifon je rekao da je čovek stil. Mi želimo da zaštitimo Zvezdin stil, kao osobenu i neponovljivu sportsku i nacionalnu vrednost. Mi želimo da zaštitimo sva ona nematerijalna dobra koja nas čine Crvenom zvezdom, sav naš identitet, naš grb, našu himnu i ono što nas predstavlja i čini najvažnijom sportskom porodicom u državi. Sam Kodeks u pravnom smislu predstavlja jedan akt, takozvanog mekog prava koji uglavnom poseduju visoko regulisane organizacije koje prepoznaju da žele da svojim pravnim aktima doprinesu visokom stepenu odgovornosti, zajedništva, solidarnosti prema organizaciji kojoj pripadaju. Na ovaj način pokazujemo da Zvezdu volimo, da smo joj odani i da smo za nju spremni da učinimo sve – rekao je Srdić.

Za reč se javio Vladan Kovačević, predsednik Veslačkog kluba Crvena zvezda Beograd koji je još jednom podsetio na važnost ovog događaja i čuvanja onih vrednosti koje čine Crvenu zvezdu. Pre nedelju dana SD Crvena zvezda promovisalo je kalendar pod još jednom snažnom društveno-odgovornom akcijom - Ja sam zvezdaš. ćirilicom pišem.

“Zvezdin Kodeks” su potpisali predstavnici svih klubova crveno-bele porodice, a ispred Sportskog društva Crvena zvezda Zvezdan Terzić, predsednik Upravnog odbora, koji je potom svima poželeo sve najlepše u 2023. godini.

– Mislim da je ovo bio najbolji način da se oprostimo od stare godine i da dočekamo novu. Nadam se da će, bez obzira na sve uspehe koje smo napravili u prethodnoj godini, nova biti još bolja i uspešnija. Uveren sam da smo i do sada ovaj kodeks od srca primenjivali i u prethodnom periodu. On nas samo obavezuje i podseća da u svakom trenutku moramo biti svesni grba, imena, veličine Crvene zvezde, sve ono što su prethodne generacije uradile svojim požrtvovanjem i posvećenošću da stvore ovaj grb koji mi sada imamo privilegiju da nosimo sa velikim ponosom. Želim svima vama, vašim klubovima, porodicama mnogo sreće, zdravlja i da budemo još uspešniji u sledećoj godini, a na kraju 2023. godine da se ponovo okupimo i budemo ponosni na sve ono što smo uradili. Hvala vam – zaključio je Terzić.

