NAGRADE SARI I RASTKU: BSS proglasio najbolje u 2022. godini

Zlatna godina srpskog boksa, sezona 2022. ostaće zauvek upisana u istoriju plemenite veštine u Srbiji.

Bokseri i bokserke u dresu sa srpskom trobojkom sejali su medalje na svim međunarodnim takmičenjima na kojima su uzeli učešće, a poseban pečat utisnuli su juniori, naša budućnost i snaga, naše zlatno i danas i sutra.

foto: BSS

Bokserki savez Srbije nagradio je najuspešnije u 2022.

Za „Zlatnu bokserku“ proglašena je evropska i svetska juniorska šampionka Sara Ćirković koja je u 2022. nanizala 18 pobeda na međunarodnoj sceni, bez poraza i učinila nas sve ponosnim.

Zlatna rukavica za „Zlatnog boksera“ otišla je u ruke Rastka Simića koji je na omladinskom prvenstvu Evrope poneo naslov vicešampiona. Zlatni trener je Mirko Ždralo, trener najbolje omladniske bokserke planete Ćirkovićeve.

foto: BSS

Zlatne plakete za fantastične uspehe u 2022. od strane Bokserskog saveza Srbije dobili su klubovi čiji pojedinci su napravili velike uspehe na evropskoj i svetskoj sceni, kao i sami klubovi koji su osvojili trofeje na domaćim i reginalnim šampionatima: BK „Obilić“ Zvornik (evropsko i svetsko zlato - Sara Ćirković, bronzana medalja na juniorskom prvesntvu Evrope - Srđan Tomić), BK „Jovan Kursula“ iz Varvarina (medalja sa kadetskog evropskog prvenstva – Vasilije Đurđević), BK Novi Pazar (titula Ekipnog šampiona Srbije), BK „Rokica“ Loznica (vicešampion Evrope u konkurenciji omladinaca – Rastko Simić), BK Crvena zvezda (titula ekipnog šampiona Regionalne lige), BK „Petrograd“ (bronzana medalja na Evropskom prvenstvu do 22 godine za seniorke i seniore - Aleksandra Rapajić), BK „Miks Prijepolje“ (bronzana medalja na EP u Poreču u kategoriji do 22 godine za seniorke i seniore – Almir Memić), BK „Blokovi Novi Beograd“ (bronzana medalja na Prvenstvu Evrope za seniorke - Jelena Janićijević), BK „Spartak“ Subotica (bronzana medalja na Evropskom prvenstvu za omladince – Marko Pižurica), BK „Sombor“ (bronzana medalja na Mediteranskim igrama do 22 godine - Omer Ametović i bronzana medalja Dragane Jovanović na omladinskom prvenstvu Starog kontinenta).

foto: BSS

„Ponosni smo na sve naše reprezentativce, na njihov veliki rad, zalaganje, na to što u svaki meč ulaze punim srcem, ogromnom motivacijom da Srbiji donesu pobedu i sa ciljem da takmičenje završe na pobedničkom postolju intoniranjem srpske himne. U 2022. doživeli smo veliku radost od naših bokserki i boksera, očekujemo da se ovaj trend nastavi i u budućnosti i na tome vredno i neprestano radimo. Naše ambicije su uvek najveće, nastavljemo putem koji smo trasirali, kroz rad, red i disciplinu do novih pobeda i medalja“, rekao je predsednik Bokserskog saveza Srbije Nenad Borovčanin.

