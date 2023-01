PORAZ ZA BOLJE SUTRA! Lajović posle neuspeha u prvom kolu AO: Nisam zabrinut, tek je početak sezone!

Specijalni izveštač iz Melburna: Vuk Brajović

Srpski teniser Dušan Lajović eliminisan je u prvom kolu Australijan opena od favorizovanog Denisa Šapovalova – u meču koji je mogao drugačije da završi

Na momente je odlično igrao Lajović, imao je brejk prednosti u trećem setu posle povratka u meč nakon 0:1 u setovima, ali to nije bilo dovoljno.

Jedan od omiljenih srpskih tenisera na turu, poznat po finim manirima i selekcijom odličnih pobeda u karijeri, pretprošle godine je ušao u fazu određene stagnacije u svojoj igri, i opsegu stručnog rada na njegovoj daljoj karijeri pridodao rad sa psihologom.

Uspevši da se kroz dobre nastupe na čelendžerima krajem prošle godine kvalifikuje za prvi Grend Slem sezone i pored teškog žreba se očekivalo da Lajović u njemu omiljenoj Australiji prikaže dobru igru kao simbol teniskog napretka i u tome se može reći da je cilj postignut. I pored toga, ostaje žal za propuštenom prilikom da se meč protiv danas veoma nestabilnog Kanađanina prelomi u trećem setu, ili da se iskoriste prilike stvorene u četvrtom da se još jednom dođe u rezultatski egal.

U komentaru meča i faktora koji su uticali na ovakav njegov ishod, Lajović kaže:

"Mislim da nije bilo mnogo vetra, iako je za ovaj teren vezana priča da je najvetrovitiji. Danas je bilo, rekao bih, dobro vreme za igru, bila je dobra atmosfera koji su stvorili navijači, bodreći i mene i njega. Užitak je bio igrati ovakav meč. Šapovalov je nezgodan protivnik, bez obzira na to što je njegov rang oko 20. mesta, a da je do skoro bio blizu Top 10. Kada igra dobro, teško je igrati protiv njega. Mislim da sam odigrao dobar meč, imao sam šanse u trećem setu, ali napravio grešku što sam tada servirao na bekhend, gde se oseća komfornije. Jako je dobro kontrolisao ritern sa novim loptama, na taj način dobio samopouzdanje i od tog trenutka se podigao. Četvrti set nije bio merodavan, pao sam više fizički nego psihički" kaže Lajović i rezimira:

"Ukratko - kvalitetan meč, bez obzira što sam izgubio i ne osećam se zabrinuto jer je tek početak sezone...“.

U pogledu ciljeva za naredni period, Lajović nam prenosi:

"Ono što je cilj u zadnjih nekoliko meseci je dalji napredak u radu na mentalnoj pripremi, i usled toga intenzivno koristim psihoterapiju. To mi mnogo pomaže, i otkrivam veliki potencijal i prostor za napredak moje igre pomoću tih metoda. Shvatio sam da sam kroz godine zanemarivao svoje emocije i nisam priznavao sebi da se osećam loše, potiskujući to u sebi. Sada prepoznajem da je sasvim normalno da se ponekad ne osećaš u redu. To je velika stvar i, nažalost, većina ljudi se bori sa tim. To je jedna od stvari koju sam počeo da radim, svestan da nijedno osećanje nije trajno. To je neka nova slika predamnom i pored toga što verujem da će mi pomoći, svestan sam da je u pitanju rad koji je mnogo teži od svakog ostalog, pa i fizičkog", ističe Lajović.

Osvrnuo se Lajović kratko na pripreme koje je imao pred start sezone.

„U vezi sa samom igrom, pripremao sam se u Španiji, gde nisam imao uobičajen početak sezone jer sam morao da igram čelendžere da bih igrao AO i vratio u 100 najboljih. Trenirao sam dve nedelje na šljaci, pa igrao dva turnira, pa par dana odmorio i onda trenirao dve nedelje na tvrdoj podlozi. Videćemo kako će se činjenica da skoro nisam imao odmor odraziti na dalji tok godine. Smršao sam nekoliko kilograma, ali nisam osetio nedostatak treninga. Ovo će sigurno biti drugačija sezona, jer će mi nedostajati odmor, pa ću videti da li će biti moguće da nađem vremena za opuštanje u nekom trenutku tokom nje. Nakon dublova u Melburnu idem u na turnire u Južnu Ameriku i nadam se da će takav početak sezone biti uspešan“, rekao je Dušan.

Lajović neće igrati Dejvis Kup jer će mu priprema za turnire na šljaci u Južnoj Americi biti imperativ, u vezi čega je postigao dogovor sa selektorom Troickim.

"Srbija ima dovoljno jak sastav da u Norveškoj pobedi domaćina – pogotovo ako oni budu igrali bez Ruda“, nagoveštava on.

Srpski teniser izneo je i svoja očekivanja u nastavku sezone.

Zacrtao sam svoje ciljeve, koji trenutno ne sežu daleko. Fokusiram se na period ispred mene, dan po dan i na ono što će biti sutra. Krenuo sam drugačije da radim. Trenutno mi to prija i vidim stvari sa kojima nisam imao dodira u prošlosti, a mislim da su veoma bitne“, zaključuje Lajović.

U nadi da će mu ovaj novi pristup doneti zadovoljstvo, uspehe i mir – srećno ti bilo, Duci!

Kurir sport