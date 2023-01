POTPUNA MISTERIJA OKO NOVAKA! Srbin ponovo OTKAZAO trening u Melburnu: Šta se krije iza odluke koja je UZDRMALA navijače?!

Specijalni izveštač iz Melburna: Vuk Brajović

Pristalice Novaka Đokovića širom sveta dodatno je zabrinula vest da je devetostruki osvajač Australijan opena treći put u dva dana otkazao javni trening u kompleksu Melburn Parka.

Ova vest je dobila svoj ominozni prizvuk po pristizanju još jedne koja je duboko razočarala sve ljubitelje tenisa - treći osvajač jednog Grend Slema u nizu (Alkaraz, Čilić) i miljenik domaće publike Nik Kirijos je otkazao svoje učešće pred publikom svog “domaćeg Slema”.

Kako se saznalo za novo Novakovo otkazivanje, a u svetlu vesti o Kirijosu, razne spekulacije su krenule da kuljaju u teniskim kuloarima i, po pravilu, sve negativne.

Ako se uzme u obzir činjenica da je Novak zadobio povredu u četvrtfinalu turnira u Adelejdu,koju je iz raznih razloga ipak odlučio da “forsira” u polufinalu protiv Medvedeva i finalu tog turnira protiv Korde, ovakve odluke možda i ne bi trebale da čude one koji malo bolje poznaju tenis i Novaka. Da nije osetio da može da se izbori sa povredom, a pogotovo u ovom momentu u karijeri, ne bi bilo odgovorno od osvajača 21 Grend Slem titule da nastupi u završna dva meča protiv veoma izazovnih protivnika u glavnom gradu Južne Australije.

foto: AP Photo/Aaron Favila

Kako igranje na Australijan openu podrazumeva fizičke napore najvišeg nivoa, u kojima povrede tog tipa mogu da budu pogubne po sve igračke aspiracije na tom turniru, ali i onim koji slede u sezoni, sva je prilika da je Novakova odluka da ponovo odloži javni trening doneta odgovorno i uz konsultacije sa fizioterapeutom i medicinskim osobljem.

U situaciji u kojoj je Novak demonstrirao najviši nivo svog tenisa osvajanjem uvodnog turnira u Adelejdu, i činjenice da u Melburnu ima veoma povoljan žreb od prvog kola do skoro početka druge nedelje turnira, pametno je odmoriti što više i duže povređenu nogu i kroz veoma lake treninge van vidokruga javnosti “osetiti loptu” pre takmičarskog dana.

Sva očekivanja su da će Đoković održati (kraći) trening sutra do ranog popodneva i da će mu to biti dovoljno da uđe u meč protiv Karbaljes Baene sa pravilno postavljenim prioritetima. Istovremeno, treninge u ovim uslovima sigurno ne posmatraju samo navijači već i brojni stručnjaci koji skautiraju igru protivnika u svakoj fazi, i odluka da u ovom stanju Novak ne bude dostupan za takvu analizu je krajnje racionalna. Što manje pritiska na nogu, na čula i um – to bolje!

Naravno, očekuje se da će više informacija o spremnosti Đokovića za sutrašnji nastup biti dostupno tokom dana i da će najveća misterija uvodnih dana turnira u Melburnu konačno biti razrešena. U slučaju da Novak bude izašao na Rod Lever Arenu sutra u drugom meču večernjeg termina, strategija meča će se možda još više bazirati na (odličnom i učinkovitom) servisu i brzom osvajanju poena kako bi meč trajao što kraće i bez preteranog fizičkog forsiranja.

Mnogi bi na sve ovo rekli – ma samo neka Novak izađe sutra na meč, i sve će biti u redu... I verovatno su u pravu...

No, sačekajmo sutra, i nadajmo se (naj)boljem.

Kurir sport