ĐERONA POSLE FIJASKA NA ŠAMPIONATU SVETA: Nismo bili spremni da se borimo za veće ciljeve

Selektor rukometne reprezentacije Srbije Antonio Đerona izjavio je da je njegova ekipa na pravom putu i da se razvija u reprezentaciju koja će u budućnosti biti spremna za velika dela, ali da je za takav rezultat potrebno vreme.

"Mislim da smo postigli određen napredak, ali nedovoljan za nešto veće. Izgubiti golom razlike od Nemačke i tri od Norveške nije sramota. Pobedili smo sve ostale ekipe, ali nismo bili spremni da se borimo za veće ciljeve", rekao je Đerona za sajt Rukometnog saveza Srbije.

Rukometna reprezentacija Srbije se vraća u Beograd sa Svetskog prvenstva u Poljskoj i Švedskoj na kojem je ostavila dobar utisak uprkos tome što se nije domogla borbe za najviši plasman.

foto: PressFocus / Sipa Press / Profimedia

"Ne smemo zaboraviti istoriju ove ekipe. Iako imamo igrače koji su u svojim tridesetim, neki koju godinu manje, oni nisu navikli da sa reprezentacijom igraju utakmice na ovom nivou i to je ono što ovaj tim treba da nauči. Takođe, tu su mladi igrači koji svojom igrom ozbiljno pretenduju da u budućnosti imaju veću ulogu kao što su Stefan Dodić i Marko Milosavljević", rekao je Đerona.

"Nadam se da ćemo se izboriti za naredno Evropsko prvenstvo i uz dodatnih godinu dana rada zajedno, biti u stanju da odemo korak dalje", dodao je on.

Đerona je istakao da je ponosan na svoju ekipu zbog odnosa prema nacionalnom dresu.

"Važno je da ljudi vide kako se ekipa bori na ovim utakmicama jer na svakoj sledećoj utakmici imaćeš veći respekt protivnika. I dalje ima prostora za napredak svakako, posebno u utakmicama gde jedna lopta odlučuje sve", rekao je on.

foto: EPA/ZBIGNIEW MEISSNER

Pre sledećeg velikog takmičenja, reprezentacija će ponovo imati dve do tri nedelje priprema i zato je, po rečima Đerone, važno da igrači koji konkurišu za reprezentaciju individualno urade više i da se ne štede u svojim klubovima.

"To sam im rekao i posle utakmice sa Holandijom u svlačionici, da njihovim telima i psihi trebaju jake utakmice što je češće moguće jer za takmičenja koja traju dugo kao što je Svetsko prvenstvo to može da napravi razliku", rekao je Đerona.

"Zamislite da sada, umesto što se vraćamo kući moramo da igramo četvrtfinale? Naravno da bi ekipa kroz srce, želju i motivaciju pronašla snagu za sve do kraja, ali je potrebno to moći i kada to nije slučaj", dodao je on.

Pored Španije, kojoj Đerona želi titulu, selektor Srbije je naveo da bi "zbog odnosa koji imamo sa njima i načina na koji igraju", poželeo Švedskoj da završi prva.

"Imaju odličnu ekipu, igraju jako dobro i to pred svojom publikom. Svakako, mislim da Norveška ima čemu da se nada i da ne bi bilo nezasluženo kada bi na kraju oni podigli pehar. Ne treba otpisati ni Nemačku, posebno zbog načina na koji ekipa deli minutažu kao što je to slučaj i sa Španijom", rekao je Đerona.

"Francuska je uvek jedan od glavnih favorita, ali mnogo zavisi od toga da li golmani imaju svoj dan. Ako Žerard ima dan kakav je imao protiv Španije, biće ih jako teško pobediti", dodao je on.

(Kurir sport/RSS)