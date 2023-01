NOVAK IMA OSAM BRZINA! Srbin raspametio čuvenog Brintanca: Bukvalno ga je UNIŠTIO, sve je jasno!

Bivši britanski teniser i poznati teniski analitičar na "Eurosportu", Tim Henman, impresioniran je igrom Novaka Đokovića na ovogodišnjem Australijan openu.

Svojim nastupom protiv Aleksa De Minora u osmini finala popularnog Ozi opena, Novak jasno stavio do znanja da je glavni favorit za osvajanje trofeja u Melburnu.

"Ovo je bila pobeda koja poručuje nešto. Videli smo i u muškoj i u ženskoj konkurenciji mnogo iznenađenja, glavni nosioci su ispali u prvoj nedelji, a Novak je sada jasan favorit", ističe Britanac.

Tim se osvrnuo na Novakovu fenomenalnu partiju protiv De Minora.

"Bilo je upitnika, pre svega zbog stanja Novakove noge i fizičke spreme, ali videti ga kako igra protiv De Minora, kako ga bukvalno uništava... To nije bilo do manjka zalaganja, De Minor se trudio od prve do poslednje lopte, ali Đoković je jednostavno predobar. Ulaskom u četvrtfinale, on je jasan favorit", smatra bivši britanski teniser.

Henman je sa divljenjem govorio o načinu na koji igra srpski as.

"Ljudi pričaju o petoj ili šestoj brzini, ali Novak gleda ka sedmoj ili osmoj, jer on napada lopticu jako rano. Igrati protiv De Minora, koji je jedan od najbržih momaka, ali ne i najbolji udarač, znači da morate da zaradite poene. Ipak, to je delovalo kao trening po tome kako je Novak udarao. Imaće ogromno samopouzdanje u četvrtfinalu", zaključio je Britanac.

