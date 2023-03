SRPSKI ŠAMPION PROTIV FRANCUZA: Novi Beograd dočekuje Marsej

Vaterpolisti Novog Beograda u utorak od 19 časova i 45 minuta na bazenu Sportskog centra „11. april“ utakmicom protiv Marselja nastavljaju takmičenje u Ligi šampiona.

Novobeograđani su u prethodnih devet kola elitnog takmičenja zabeležili sedam pobeda, jedan remi i jedan poraz i sa 22 boda zauzimaju drugo mesto na tabeli, iza Breše koja je na čelu B grupe sa dva boda više. Sa druge strane, francuski tim, čije boje brani nekadašnji legendarni srpski reprezentativac Andrija Prlainović nalazi se na šestoj poziciji sa sedam osvojenih bodova.

„Njihov bodovni saldo ne oslikava na pravi način njihov kvalitet. Marselj je dosta bolji tim od broja bodova koji su sakupili u dosadašnjem toku Lige šampiona“, rekao je trener Novog Beograda Živko Gocić na konferenciji za medije.

„Očekuje nas veoma težak meč. Obe ekipe prethodnih dana imale su veliki broj igrača u reprezentativnim obavezama. To je sigurno na sve njih ostavilo traga, pre svega u vidu fizičkog i mentalnog umora, ali šta je tu je. Mi smo se potrudili da u tim prvim danima, po povratku igrača u ekipu, maksimalno ih odmorimo i osvežimo, a pripremali smo se za ovaj meč kao i do sada uz posebno obraćanje pažnje na ono što ekipa Marselja najbolje radi. Željno iščekujemo utakmicu i siguran sam da će moj tim pružiti svoj maksimum u ovom trenutku, a ako tako i bude to će nam dati prostor za dorbu igru i dobar rezultat“.

foto: VK NOVI BEOGRAD/S. Sandić

Gocić se nada i značajnoj podršci sa tribina:

„Želim da se zahvalim publici, našim navijačima i ljubiteljima vaterpola koji su bili na bazenu na prošlom meču protiv Ferencvaroša koji smo rešili u našu korist. Utakmica je zaista bila dobra, a imali smo i najbolju atmosferu na tribinama ove sezone i voleo bih da se to ponovi i u meču protiv Marselja. Ovom prilikom bih pozvao sve ljubitelje vaterpola da budu uz našu ekipu i u utorak uveče i pruže nam podršku u ovoj važnoj utakmici“, konstatovao je Gocić.

I prvotimac Novog Beograda Nikola Jakšić saglasan je sa ocenom trenera Gocića da je Marselj mnogo kvalitetniji tim od pozicije na tabeli koju trenutno zauzima.

„Nema sumnje da nas čeka veoma teška utakmica, pogotovo jer smo u kompletnom sastavu trenirali tek od četvrtka uveče. Bez obzira na sve to, ako budemo na visini zadatka i ispunimo naš dogovor i taktičke zamisli mislim da neće biti problema. Takođe, nadam se da ćemo ovu utakmicu iskoristiti kao pravu pripremu za ono što nam predstoji narednog vikenda i što nam je jako bitno, a to je finalni turnir regionalne Premijer lige. Nadam se da će sve proteći prema našem planu i da neće biti oscilacija u našoj igri“, zaključio je Jakšić.

Kurir sport