PREKLINJEM IH DA TO NE RADE VIŠE! Grobari, sad dobro NAČULJITE UŠI - Obradović ima BRUTALNU poruku za navijače!

U opširnom intervjuu za klupsku televiziju, trener košarkaša Partizana Željko Obradović govorio je o brojnim temama, a posebnu pažnju posvetio je dešavanjima na tribinama.

- Ja sam apelovao uvek na nesportske poteze. Navijači Partizana su posebni po tome što zaista razumeju košarku. I, po tome bi trebalo da shvate da je to jedna od stvari koja je najbitnija. To je poštovanje protivnika, svih protivničkih igrača, svih ljudi koji uđu u salu, kao i protivničkih navijača. Da, svaki gledalac koji uđe, da se oseća prijatno u našoj dvorani. To je nešto što je lepše od svega. I, ja bih voleo da ta slika bude uvek na Partizanovim utakmicama. Da se ne bacaju nikakvi predmeti. Ja razumem navijače strasti, da se dođe do neke situacije kada ljudi reaguju, ali ih molim i preklinjem da to ne rade više. Bez bacanja bilo kakvih predmeta, bez vređanja bilo koga i, naravno, maksimalno poštovanje svakog čoveka koji uđe u dvoranu - rekao je Žoc i potom dodao:

- Mi smo imali situaciju ove godine, prvi put je doneta odluka, da čovek koji je uradio taj nepristojan gest protiv sudije da više nema pravo da uđe u dvoranu. Mislim da niko nema pravo tako da se ponaša, ko god da je. Postoji ona granična linija, kad se završi utakmica. Nikome nije mesto na parketu. Na parketu je mesto samo igračima i ljudima koji imaju pravo da budu tamo. Svest o tome treba da bude prisutna kod svih i da svi radimo na tome.

Obradović ima moćnu poruku za sve navijače Partizana.

- Hvala vam što ste nas bodrili na ovakav način do sada. Probajte da bude najbolji u Evropi u svakom pogledu. Dosada, te posete i ta odanost, to je sigurno najbolje. Hajde da napravimo još jedan korak. Da cela Evropa priča o toj atmosferi i da cela Evropa priča kako se poštuje protivnik i svaki čovek koji uđe u dvoranu Partizana.

Kurir sport