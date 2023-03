SARA I NIKOLINA ZAUSTAVLJENE U INDIJI: Srpske bokserke poražene u osmini finala!

Srpske boks reprezentativke Sara Ćirković i Nikolina Gajić zaustavljene su u osmini finala Svetskog prvenstva za seniorke u Nju Delhiju.

Ćirković je u kategoriji do 52 kilograma jednoglasnom odlukom sudija poražena od šampionke Azije Rinke Kinošite iz Japana, dok je bolja od Gajić, u kategoriji do 70 kilograma, bila Brazilka Barbara Dos Santos rezultatom 4:1.

foto: BSS

U ring 21. marta od srpskih bokserki ulazi bronzana sa šampionata Evrope Jelena Janićijević, koja će se u kategoriji do 63 kilograma, za četvrtfinale boriti protiv Kadičabonu Abdulajeve iz Uzbekistana, zatim Snežana Šiljković, u kategoriji do 48 kilograma, takođe protiv Uzbekistanke Farzone Fazilove, kao i Natalija Šadrina koja će se za četvrtfinale u kategoriji do 67 kilograma boroti protiv Rime Vološenko iz Kazahstana, odnosno Milena Matović, u kategoriji do 66 kilograma, protiv Kineskinje Liju Jang.

Kurir sport