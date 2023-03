DŽOŠUA PRED SPEKTAKL U LONDONU PORUČIO: Ako opet izgubim - završavam karijeru!

Britanski bokser Entoni Džošua rekao je danas da će završiti karijeru ako u predstojećoj borbi izgubi od Amerikanca Džermejna Frenklina.

Džošua se u subotu uveče u Londonu vraća u ring posle dva uzastopna poraza od Ukrajinca Oleksandra Usika.

Britanac je rekao da će se povući ako pretrpi i treći uzastopni poraz.

"Hoću. Povući ću se ako izgubim. Nisam ovde da se borim sa ljudima. Ako ljudi žele da se penzionišem, povući ću se", rekao je Džošua za Dejli Mejl.

"Neću da se borim ako ljudi to ne žele. Ne radi se čak ni o novcu, već o konkurentu u vama. To je ono što je važno. Pritisak dolazi sa poslom. Kada se povučem, biću miran. Misliću - nosite se svi. Završio sam. Stavili ste me pod toliki pritisak i kada završim, okovi će pasti. Smejaću se i uživaću u životu", naveo je Džošua.

Džošua će u subotu pokušati da ostvari prvu profesionalnu pobedu od decembra 2020. godine, kada je nokautirao bugarskog boksera Kubrata Puleva.

Kurir sport/Beta