BASKET 3x3, SPORT U KOJEM JE SRBIJA NAJVEĆA SVETSKA SILA! Hranisavljević: Vreme je za nove spektakle

Basket tri na tri je osvojio svet, a predstavnici Srbije su po medaljama na velikim takmičenjima najuspešniji na svetu. U Srbiji, kroz "Streetball 3X3 league" turnire ovaj sport doživljava procvat.

U našoj zemlji na ovim turnirima igrali su Dušan Domović Bulut, Stefan Stojačić, Strahinja Stojačić, Mihailo Vasić, Marko Branković, Worthy De Jong , Karlis Lasmanis , Nauris Miezis i mnogi drugi. Sve sami šampioni sa Olimpijskih igara, Svetskih i Evropskih prvenstava.

Mladić koji se time profesionalno bavi jeste Petar Hranisavljević. Reč je o bivšem košarkašu o kom je Srbija pisala kada se u zemlju vratio kako bi se bavio 3X3 turnirima i bio prvi na svetu koji je organizovao jedan takav za košarkaše u kolicima. Ovog leta na Trgu Republike, organizovaće Svetsko Prvenstvo 3x3 takozvani Fiba 3x3 Belgrade Challenger 2023 , koji će biti pravi spektakl. Košarku, a i basket, je zavoleo sa šest godina kada su ga roditelji upisali u KK Radivoj Korać. Trenirao je u Starom Difu, Beovuku i FMP-u, nakon čega se preselio u SAD, isto trčeći za loptom. U Americi je igrao za akademije Impakt i IMG, a onda i poznati koledž Notr Dam nakon završene srednje škole. Tu je proveo dve godine, treću i četvrtu godinu fakulteta je proveo u Španiji, takođe uz košarku, da bi usledio povratak u Srbiju u kojoj sada živi uz 3X3 i svoje udruženje "Streetball 3X3 league".

- Sve ide sjajno i preponosan sam na moj tim i organizaciju. Pre dve nedelje završena je zimska sezona koju smo ovekočili na jednom posebnom mestu u Hangaru u Luci Beograd, i to nam je za sad bio najveći izazov i nešto na šta smo izuzeto ponosni kao liga i možemo da se pohvalimo da smo jedina 3x3 zimska liga na svetu koja je brojala čak devet turnira širom Srbije. Od Beograda, Novog Sada, Kragujevaca, Čačka i drugih gradova. Od novembra 2022. do marta 2023. možemo da se pohvalimo da su jedino u našoj uličnoj basket tri na tri ligi igrali najjači timovi na svetu Vienna, Paris, UB, Partizan i drugi . To nam imponuje jer je i poenta našeg rada da se takmiče najbolji i da konkurencija bude što bolja i da igrači iz Srbije koji nemaju sredstava da idu van naše granice, iskuse taj profesionalni nivo baš na našim turnirima. Naš karavan je prošao celu Srbiju dok su kraj malih ekrana gledaoci imali užitak praćenja turnira na kanalima Arene sport - poručio je Petar Hranisavljević.

foto: 3x3 league

Humanitarne akcije su neizostavni deo "Streetball league" turnira i važno ih je pomenuti, ono bez čega ova priča ne bi bila ispričana jeste takmičenje košarkaša u kolicima. Oni su aktivni učesnici mnogih turnira, imali su čak i svoju ligu što je bio prvi takav događaj na svetu, na šta su organizatori ponosni.

- Ponosan sam na podatak da smo prvi ikada napravili basket ligu za košarkaše u kolicima, to je bilo u oglednoj fazi i prilično uspešno, te smo se odlučili na novi korak u tom smeru. Prikupljamo ekipe i ako sve bude kako treba, od juna treba da krene zvanična 3x3 Liga Srbije za košarkaše u kolicima. Za mesec dana planiramo i promotivni turnir na kom će jak akcenat biti na humanitarnoj akciji, a o čemu će javnost biti obaveštena uskoro. Takođe do sad smo organizovali preko 10 turnira u Humanitarne svrhe i prikupili preko 5,000,000 dinara uz pomoć naših timova sa turnira koji su donirali kotizacije , kao i svoje novčane nagrade , i uplaćivali na račun novac koji je pomogao nekolicini dece da ozdravi uz njihovu pomoć.

foto: 3x3 league

Hranisavljević iz godine u godinu sa saradnicima pomera granice u igri pod obručima, odnosno - obručem.

- Trudimo se da iz sezne u sezonu, i iz godine u godinu, rastemo. Naša organizacija je jedna velika porodica i svi zajedno gradimo epitet najboljih u državi, a i ne samo to, već u ovom delu Evrope , a i nakon zimske lige i u svetu. Nakon uspešne letnje 2022, i zimske lige detaljno je isplanirana letnja 2023 sezona koja počinje već u junu i brojaće osam turnira, u Srbiji , jedan u Crnoj Gori i jedan u Republici Srpskoj. Veliko finale letnje lige će se održati u Čačku, prve nedelje avgusta, dok je veliki spektakl Člendženger možemo reći najveći i najzahtevniji ikada turnir u Srbiji biti održan 11. i 12. avgusta u Beograd-u, tačnije na Trg-u Republike. Kapacitet tribina biiće 2.500, dok će na trgu takođe biti velika fan zona kao i koncert nakon turnira sa najvećim srpskim zvezdama, Malo smo vam otkrili šta sve spremamo, pored sportskog dela, u svakom slučaju ovaj turnir će biti kruna naše organizacije i nadamo se da ćemo predstaviti Grad Beograd u najboljem mogućem svetlu - zaključio je Hranisavljević.

Kurir sport