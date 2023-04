PIKSI KRIVAC ZA PROPAST DONČIĆA! Zbog kontroverznog LJUBAVNIKA se sukobio sa rođenom majkom i sada se RASPADA!

Foto: Kevin C. Cox / Getty images / Profimedia

Na njegovom licu više nema onog prepoznatljivog osmeha tokom meča, jasno je da više ne uživa u košarci.

Da, lepe brojke su i dalje prisutne, ali izgubio je onaj žar za igrom i pobedom. Jednostavno je neprepoznatljiv, ugasio se...

Luka Dončić više nije onaj stari i svi se pitaju gde je nestao i šta mu se dogodilo.

Blistao je u prvom delu sezone, bio favorit za MVP titulu, a njegov Dalas viđen je kao siguran putnik u plej-of. Međutim, pet dana pre kraja regularnog dela sezone slika je potpuno drugačija. Dalas je na 11. mestu sa malim šansama da se domogne plej-ina, a njegova najveća zvezda je neprepoznatljiva.

Kada bi posmatrali samo statistiku, na prvi pogled pomislili bi da Luka ima sezonu iz snova. Prosečno beleži gotovo 33 poena po meču, 8 asistencija i 8,7 skokova. Deluje savršeno, a daleko je od toga. Njegove brojke ne odražavaju se na rezultate, a sam košarkaš deluje potpuno apatično na terenu, kao da jedva čeka da se agonija završi i da dohvati ono "suvo meso i rakiju", jer veruje da mu trenutno jedino to može pomoći da zaboravi na probleme koji ga muče.

foto: AP Photo/Mark J. Terrill

A problema je očito mnogo, kako na terenu, tako i van njega.

Iako nije želeo da priča o privatnom životu, mladi košarkaš nedavno je i sam priznao da ima problema van košarke i da je zbog toga frustriran.

"Tako sam frustriran. Mislim da vam je to svima jasno kada me vidite na terenu. U poslednje vreme se osećam kao da to nisam ja. Ranije sam jako uživao i smejao se u igri, ali sada sam frustriran zbog više razloga, ne samo košarkaških", rekao je Luka.

Nakon njegovog šokantnog priznanja odmah su počela nagađanja - ko "pravi probleme" slavnom košarkašu. Naravno, odgovor se sam nameće - mama Mirjam.

Podsetimo, Luka je ušao u ozbiljan sukob sa majkom zbog korišćenja zaštitnog znaka "Luka Dončić 7", kojeg ona nije želela da se odrekne. U ovom nesvakidašnjem porodičnom sukobu košarkaš je na kraju izvukao deblji kraj.

Luka je pokrenuo pravni spor protiv rođene majke. Podneo je zahtev Kancelariji za patente i žigove SAD (USPTO) u kom stoji da želi da se poništi registracija zaštitnog znaka "Luka Dončić 7" koji je u vlasništvu njegove majke Mirjam. Ipak, u januaru je odlučio da povuče zahtev, pa je mama ostala vlasnica prava na njegov brend, a on uskraćen za mogućnost da pokrene novi pod nazivom "Luka Dončić", jer već postoji jedan na njegovo ime.

Piksi pokvario odnos sa majkom U Sloveniji se šuškalo da je glavni krivac za sukob Dončića i njegove atraktivne mame Mirjam zapravo njen bivši dečko - biznismen Boris Požeg, poznatiji kao "Piksi". Boris je bio u ljubavnoj vezi sa Dončićevom atraktivnom mamom Mirjam. Dok su bili zajedno bivša manekenka je napravila kobnu grešku - dala mu je da upravlja njenim poslovnim firmama koje plasiraju brend Luke Dončića. Požeg je čak postao vlasnik 40 odsto kompanije "Luka Dončić 7" koja posluje u Evropi. Biznismen je kasnije prekinuo vezu sa Lukinom mamom, pa se situacija dodatno zakomplikovala i košarkaš je želeo da reši problem i izbaci ljubavnika iz igre. Boris Požeg zvani "Piksi" je ugledni biznismen iz Ljubljane. Bavi se prodajom nekretnina i ugostiteljstvom. Bio je suvlasnik jednog poznatog hotela, a u međuvremenu se prebacio na industriju sladoleda i prodaju nekretnina. Zanimljivo, Požeg je ove godine bio pod istragom da je učestvovao u tri velike krađe. Navodno su on i još dvojica oštetili drugu stranu za više od 45 hiljada evra. Tužilaštvo ih tereti za krađu dva vozila i skutera koji je Mirjam poklonila Luki. Međutim, Požeg jednom prilikom sve demantovao. foto: EPA Clemens Bilan, Printscreen Instagram

Mnogi smatraju da je loš odnos sa majkom, za koju je bio izuzetno vezan, poremetio Luku i doveo ga u stanje totalne apatije.

Kurir sport