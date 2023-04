KRISTIJAN HORNER ODGOVORIO DIREKTORU FERARIJA: Tvrdnje o blagoj kazni su preuranjene

Direktor Red Bula Kristijan Horner rekao je da su preuranjene tvrdnje kolege iz Ferarija Frederika Vasera da je njegova ekipa nedovoljno kažnjena za kršenje ograničenja budžeta Formule 1 u 2021. godini.

Posle priznanja da je budžet od 145 miliona prekršila za 2,2 miliona dolara, ekipa Red Bul je u oktobru kažnjena sa sedam miliona dolara i sa 10 odsto manje vremena aerodinamičkih testiranja u periodu od godinu dana.

Direktor Ferarija nedavno je rekao da je ta kazna blaga, pošto gotovo da nema uticaja na Red Bul koji dominira na početku nove sezone, pobedama u prve tri trke, od kojih su u dve njegovi vozači zauzeli prva dva mesta.

Horner je u izjavi za Skaj rekao da svako ima pravo da izrazi mišljenje.

"Ekipa je obavila odličan posao tokom zime uz ograničeno vreme u aerotunelu za koje smo morali da razvijemo bolid i naravno da će to imati uticaja kasnije tokom godine i sledeće godine. Dakle, gledajući tri trke, mislim da je i dalje preuranjeno, u pogledu ove sezone to reći pošto ima užasno mnogo trkanja do kraja", naveo je Horner.

Aktuelni šampion iz Red Bula Maks Verstapen pobedio je ove sezone u trkama u Bahreinu i Australiji, a njegov timski kolega Serhio Peres u Saudijskoj Arabiji.

Brzinu i tempo Red Bula pokazalo je i to što je Verstapen do polovine trke sa 15. došao do drugog mesta u Saudijskoj Arabiji.

Ferari i Mercedes su, iznenađeni velikim zaostatkom za šampionom u konkurenciji konstruktora, najavili nadogradnje svojih bolida za trku na Imoli, za Veliku nagradu Emilije Romanje, 21. maja.

"Mnoge stvari mogu da se promene. Čuli smo da dolaze velike promene u Ferariju i Mercedesu kada se budemo vratili u Evropu. Sigurno da ništa ne shvatamo olako, koncentrisani smo na sebe, radeći najbolji posao u okviru ograničenja koja imamo", rekao je Horner.

"Radimo najbolje što možemo onime što imamo, a znamo da je to teška kazna koju smo dobili, prihvatili smo je i radimo najbolje što možemo", dodao je on.

Zbog otkazivanja trke u Kini u Formuli 1 je pauza od mesec dana, a sezona se nastavlja 30. aprila trkom za Veliku nagradu Azerbejdžana.

