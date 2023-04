PLATIO 150.000 EVRA KAKO BI VASKRS DOČEKAO KOD KUĆE: Neverovatan potez poznatog NBA košarkaša sa naših prostora

Luka Dončić završio je NBA sezonu znatno ranije, nego što je očekivao, pa je odlučio da praznike za Vaskrs dočeka kod kuće.

foto: USA TODAY Sports / ddp USA / Profimedia

Luka Dončić i njegov Dalas nisu uspeli da se plasiraju u plej-of NBA lige. Zato je mladi košarkaš rešio da se vrati u rodnu Ljubljanu i u tu svrhu iznajmio je privatni avion.

U glavni grad Slovenije stigao je letelicom "Gulfstream G650" koju mogu da priušte samo oni najbogatiji. Cena ovog luksuznog aviona je 60.000.000 evra, a u svetu ima samo 200 primeraka.

Iznajmljivanje ovog aviona, talnije sat po letu iznosi 15.500 evra, pa je lako izračunati koliko je novaca Luka na let do kuće. Od Dalasa do Ljubljane ima oko 10.700 kilometara, ili oko devet i po sati leta. U prevodu, Luka Dončić je za dolazak kući iskeširao oko 150.000 evra.

Iako suma o kojoj pišemo zvuči neverovatno za naše prilike, za 24-godišnjeg košarkaša iz Slovenije to je prava sitnica. Luka Dončić je vlasnik bogatog ugovora sa Dalasom koji vredi 215.000.000 dolara.

Unutrašnjost aviona kojim je putovao Luka ispunjena je luksuzom. Tu su 26-inčni televizori, a Dončić je pri ulasku i izlasku morao da se dobro sagne jer je visina kabine za putnike samo 170 centimetara.

Ovaj avion može da primi do 19 putnika, a postoji mogućnost da se sedišta pretvore u krevete i deset putnika mogu bez problema da spavaju tokom leta.

Luka Dončić je rođen u braku Srbina Saše Dončića i Slovenke Mirjam Poterbin. Samim tim poštuje sve pravoslavne i katoličke praznike.

