REKORDAN BROJ SRPSKIH RVAČA: Čak 18 takmičara putuje na EP u Zagreb

Rvačka reprezentacija Srbije na predstojećem prvenstvu Evrope u Zagrebu imaće rekordan broj takmičara. Boje naše selekcije na kontinentalnom šampionatu u glavnom gradu Hrvatske od 17. do 23. aprila braniće čak 18 rvača.

U grčkom-rimskom stilu takmičiće se Georgi Tibilov, Perica Dimitrijević, Sebastijan Nađ, Ali Arsalan, Viktor Nemeš, Branko Kovačević, Zurabi Datunašvili, Mihail Kadžaja i Boris Petrušić. U slobodnom stilu nastupiće Stevan Mićić, Hetik Cabolov, Strahinja Despić i Magomedgadži Nurasulov, a u konkurenciji dama boriće se Marija Ignjatović, Jovana Radivojević, Maša Perović, Emilija Jakovljević i Fani Nađ.

"Oko sastava tima nije bilo puno dilema, on je bio poznat već sa startom priprema. Osim u kategoriji 67 kg gde smo imali ozbiljnu dilemu, jer smo morali da se opredelimo za jednog od dvojice aktuelnih prvaka sveta - Mate Nemeša i Sebastijana Nađa", kaže selektor rvačke reprezentacije Srbije Milorad Dokmanac i dodaje:

"Nađ je bio prvak sveta u Beogradu u kategoriji do 63 kg, a s obzirom na to da trenutno ima 70 kg, odlučio je da više ne rve u nižoj kategoriji. Stručni štab je analizirao rad i rezultate, kao i trenutnu formu obojice rvača i procenio da se na Evropskom šampionatu ovaj put pruži prilika Nađu. Do kraja godine nas još čekaju mnogi turniri i Svetsko prvenstvo u Beogradu tako da će i Mate Nemeš dobiti šansu u nastavku sezone", objasnio je Dokmanac.

Srpski rvači sa treninzima za ovu takmičarsku godinu počeli su još 9. januara, a završne pripreme za Evropsko prvenstvo trenutno obavljaju u Zrenjaninu.

"Pripreme su odlično odrađene i sve što smo mi kao stručni štab postavili pred rvače oni su ispunili. Jedinu proveru smo imali u Danskoj gde smo na veoma jakom turniru, na kojem je učestvovalo 25 zemalja, osvojili tri medalje, što daje garanciju da ćemo nakon uspešnog rada na otklanjanju uočenih grešaka vrhunsku formu dostići baš na Evropskom prvenstvu".

Naši rvači su na Evropskim prvenstvima do sada osvojili 46 medalja od čega 12 zlatnih, a zanimljivo je da reprezentacija Srbije od 2015. godina ima kontinuitet osvajanja odličja na prvenstvima Evrope. Selektor Dokmanac smatra da bi svaka medalja u Zagrebu bila veliki uspeh:

"Bez obzira na sjajne rezultate na poslednjem Prvenstvu sveta gde smo osvojili pet medalja, mi uvek odlazimo na velika takmičenja da osvojimo neko od odličja. Tako će biti i ovaj put. Želimo da nastavimo niz osvajanja medalja i u Zagrebu", zaključio je Dokmanac.

Kurir sport