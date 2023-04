SVETSKA TENISKA ZVEZDA ZA KURIR: DOLAZIM U BANJA LUKU! A, onda smo se dotakli ROKENROLA!

Specijalni izveštač iz Monte Karla: Vuk Brajović

Veseo i karakteristično razbarušen bio je Andrej Rubljov, polufinalista turira u Monte Karlu, na kratkom druženju sa medijima posle meča.

Pokušao je da objasni kako se to “uvek” desi da jedan poen može da mu poremeti ceo set, kao što je to bio slučaj protiv Štrufa u drugom, a da je prvi “razvalio” sa 6-1, ali je jedini zaključak bio da je to - Andrej Rubljov, i da će se takav teško menjati, pobeđivao ili gubio.

“Hoće li “Gospodin 500” upravo ovde osvojiti svoj prvi Masters?” pitamo ga - aludirajući na činjenicu da se “specijalizovao” da osvaja takmičenja ATP Serije 500, a niti jednom do sada neki turnir iznad spomenute kategorije…

“Ma, nema šanse da sada razmišljam o tome da li sam spreman da uzmem trofej u Monte Karlu. Idemo meč po meč pa ćemo videti…” kao da štiti sebe od sebe samog “Andrejka” kad se spomenu ove velike teme.

A kada smo ga pitali da li je spreman da odbrani titulu na “Serbia / Srpska Openu” u istom dahu odgovara “da je to još dalje od njegovih momentalnih razmišljanja, jer još nije ni završio ovaj turnir”.

“Da li ćete igrati u Banjaluci?”, morali smo direktno da ga pitamo, jer nam se učinilo da možda “vrda” iz prethodnog odgovora.

“Da, da, potvrdio sam, igram Banjaluku”, potvrđuje Rubljov, i dodaje: “Nadam se da ću moći da pobedim barem jedan meč jer sam slobodan u prvom kolu i to bi značilo da sam već u četvrtfinalu!”

“We Rock” (“Mi otkidamo”) ispisao je na kameri TV prenosa, čime se oprostio od publike posle pobede nad Štrufom.

“Ko smo to mi?” za kraj nas je interesovalo na koga misli jedan od najviđenijih igrača iz Rusije na turneji čije učešće, ponašanje i izjave su svakodnevno “pod rendgenom” raznih komentatora, analitičara i dušebrižnika širom sveta.

“Mi smo ti koji volimo rok end rol”, uz osmeh odgovara VIP gost Banjaluke naredne nedelje.

Neka još dugo slušamo ovakvog Rubljova na turneji!

