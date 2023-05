DELFINI PALE MOTORE: Uroš Stevanović saopštio spisak vaterpolista za početak priprema

Selektor vaterpolo reprezentacije Srbije Uroš Stevanović saopštio je spisak igrača za pripreme, koje počinju 25. maja u Kragujevcu.

Vaterpolisti koji budu nastupali na završnom turniru Lige šampiona, reprezentaciji će se pridružiti 8. juna, preneo je Vaterpolo savez Srbije.

foto: VSS

Reprezentacija Srbije od 23. do 25. juna igra na kvalifikacionom turniru za Evropsko prvenstvo, zatim od 30. juna do 2. jula u Los Anđelesu igra na završnom turniru Svetskog kupa, da bi potom usledio nastup na Svetskom prvenstvu u Fukuoki (od 14. do 30. jula).

Spisak vaterpolista: Branislav Mitrović (Lil), Radoslav Filipović (Novi Beograd), Pavle Gavrilović (Šabac), Vladimir Mišović (Crvena zvezda), Nemanja Ubović (Ferencvaroš), Đorđe Lazić (Breša), Sava Ranđelović (Vašaš), Nikola Jakšić (Novi Beograd), Radomir Drašović (Novi Beograd), Luka Pljevančić (Radnički), Strahinja Rašović, Marko Radulović (Novi Beograd), Dušan Trtović (Partizan), Dušan Mandić, Viktor Rašović (Novi Beograd), Filip Janković (Radnički), Đorđe Vučinić (Novi Beograd), Nemanja Stanojević (Radnički), Petar Jakšić (Partizan), Marko Radović (Crvena zvezda), Vuk Milojević (Crvena zvezda).

