REPREZENTACIJA SRBIJE 28 SATI PUTOVALA NA TAKMIČENJE: Odbojkaši započinju učešće u Ligi nacija

Odbojkaška reprezentacija Srbije doputovala je u Nagoju, gde će do nedelje igrati na turniru prve sedmice Lige nacija protiv Slovenije, Kine, Japana i Poljske, saopštio je danas Odbojkaški savez Srbije.

Od polaska iz Beograda do dolaska u Nagoju, reprezentativci Srbije su proveli 28 sati u putu. Promenili su tri aviona, prvi od Beograda do Beča, zatim od Beča do Tokija i konačno od Tokija do Nagoje, navodi OSS.

Kako se navodi, odbojkaši Srbije su već trenirali u dvorani Nipongaiši u Nagoji, gde će se odigrati svi mečevi turnira, a takođe su odradili i jedan trening u teretani.

Srbija će prvi meč u Nagoji odigrati u sredu od 8.00 protiv Slovenije.

Sistemom takmičenja ovogodišnje Lige nacija predviđeno je da se za svaku sedmicu takmičenja formiraju po dve grupe sa po osam selekcija, kao i da takmičenje u okviru jedne sedmice traje šest dana, od utorka do nedelje.

Svaka reprezentacija će odigrati po 12 utakmica tokom tri sedmice, odnosno četiri meča za šest dana tokom jedne sedmice.

Na finalnim turnirima će igrati po osam reprezentacija, a takmičenje počinje od četvrtfinala.

