"DANAS GLEDAMO NOVAKA I JOKIĆA, SUTRA ĆEMO VAS" Šesti Mali sajam sporta u organizaciji Sportskog saveza Srbije održan u Požarevcu

U Požarevcu je održan šesti ovogodišnji Mali sajam sporta u organizaciji Sportskog saveza Srbije, Ministarstva sporta, Sportskog saveza grada Požarevca i lokalne samouprave.

Gradonačelnik Požarevca Saša Pavlović je zajedno sa narodnom poslanicom Anom Miljanić, predsednikom SSGP Zlatanom Kostićem i direktorom SC Požarevac Tomicom Stojanovićem dočekao delegaciju Ministarstva sporta, ministra Zorana Gajića, državnog sekretara Marka Kešelja, specijalnog savetnika Dejana Bojovića, šefa kabineta Jovana Kneževića i predsednika Sportskog saveza Srbije Davora Štefaneka i generalnog sekretara Gorana Marinkovića. Najpre su u gradonačelnikovom kabinetu razgovarali o stanju sporta u ovom gradu, a zatim su u sportskoj hali videli prelepu sportsku sliku, različiti uzrasti od predškolaca, školaraca, a onda i do seniora, na preko 10 poligona oprobali su se u različitim disciplinama.

1 / 11 Foto: SSS

Gradonačelnik Požarevca Saša Pavlović pozdravio je posetioce Malog sajam sporta:

- Godinama unazad smo svedoci da je dovoljan broj devojčica i dečaka na takozvanim "igralištima iza zgrade" za zajedničku igru sve teže popuniti. Rekli bismo da više nije dovoljno samo dati deci loptu, već da ih za sport moramo zainteresovati na različite načine. Jedan od njih je i ovaj današnji sajam, koji će na delu pokazati kako izgleda baviti se pojedinim sportovima, tako što ćete videti i kako ti sportovi izgledaju iza kulisa. Ovih dana divimo se Novaku Đokoviću i Nikoli Jokiću, koji kada igraju, čine da tenis i košarka izgledaju kao najjednostavniji sportovi na svetu. Ipak, samo profesionalni sportisti znaju koliko je važan trening da biste na utakmici, meču ili nastupu bili što bolji. Upravo to je vrednost ovog našeg okupljanja. Svi potencijalni sportski asovi koji još uvek nisu kročili na svoj teren, moći će da izbliza pogledaju i saznaju kako to izgleda baviti se nekim sportom - istakao je Pavlović.

foto: SSS

Ministar sporta je istakao značaj odrastanja u sportskom okruženju:

- Sportski putevi, posebno reprezentativni mlade sportiste mogu odvesti daleko. Sport pruža savršeno okruženje za razvoj i negovanje važnih vrednosti kao što su primena, upornost, motivacija i posvećenost, što je ključno za izgradnju karaktera i integriteta. U Požarevcu smo videli sportsku mladost na delu, videli smo veliku strast i žar za sportom i potpunim ostvarenjem na ovom polju, videli smo buduće srpske sportska asove što raduje i obećava lešpu budućnost. Poruka svoj deci je da nastave da se bave svojim sportskim ciljevima i težnjama, da ostanu posvećeni i traže osećaj lične nagrade i ponosa na to ko su i šta mogu da postignu i ostvare. Naš cilj i misija je da obezbedimo kvalitetne sportske programe, da se svi učesnici zajedno zabavljaju, uče i usavršavaju svoje veštine dok rastu iz svog iskustva. Srbija i predsednik Aleksandar Vučić neprestano rade na tome da naša sportska sadašnjost i budućnost imaju što bolje uslove za svoj rad i razvoj na putu do svetskih rezultata i velikih trijumfa – rekao je ministar sporta u Vladi Republike Srbije Zoran Gajić.

Predsednik SSS Davor Štefanek pružio je podršku deci koja treniraju, a ona koja ne treniraju da se što pre priključe sistemu sporta.

foto: SSS

- Naša zemlja Srbija je zemlja sporta i sportista, zemlja pobednika i šampiona i zato me raduje što vidim da su deca odlučna da budu nosioci još bolje, jače i snažnije sportske stvarnosti u Srbiji. Raduje me što su izabrali sport i sve one vrednosti koje trenirajući usvajaju, a kasnije u skladu sa njima žive i rade i van sportskih terena. Znam da rastu u poštene i vredne ljude koji će umeti da poštuju i one koji različito misle, ali koji će se uvek boriti za svoja uverenja i ispravne stavove. Čestitao bih im što su izabrali sport kao stil života i što su im sportisti uzori i idoli. Čestitam jer znam koliko odricanja, suza i znoja podrazumeva svakodnevno treniranje - rekao je Davor Štefanek.

Kroz razgovor sa mladim splrtistima ministar sporta Zoran Gajić, državni sekretar Marko Kešelj i predsednik SSS Davor Štefanek iz svog sportskog iskustva delili su savete budućim šampionima. Pitanja su bila brojna, decu je interesovalo šta je sve potrebno za vrhunske rezultate, kako se prevazilaze teške situacije i kako je to učestvovati na Olimpijskim igrama i osvojiti medalju. Među radoznalima bila je i Maša Rajić, šesnaestogodišnja atletičarka koja je osvojila zlatnu medalju u atletici na Evropskim igrama mladih 2022. godine. Mašu je zanimalo kako se prevazilaze teški trenutci u sportu, a Maši su ministar, državni sekretar i predsednik SSS poželeli uspeh na putu ka mnogim medaljama.

Na Sajmu su učestvovala 42 kluba i predstavila brojne sportove, među kojima su fudbal, stoni tenis, košarka, atletika, gimnastika, planinarstvo, šah, borilačke veštine, a osnovne škole Požarevca dobile su lopte na poklon od Sportskog saveza Srbije.

Kurir.rs