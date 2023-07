SKANDAL! BUDITE PAMETNIJI I SUDITE DRUGAČIJE U DRUGOM POLUVREMENU: Čelnici srpskog rukometa zvali sudije usred meča, ZAHTEVALI OVO

Skandalozna dešavanja stižu nam iz srpskog rukometa!

Elitni nacionalni sudija u rukometu Darko Stefanović izneo je šokantne tvrdnje o pretnjama koje je dobio u poluvremenu rukometnog polufinala srpske lige između ženskih timova Jagodine i Mladosti iz Nove Pazove!

Arbitri na pomenutom meču bili su Branislav Nenadić i Darko Stefanović.

- Doživeli smo nešto neverovatno kako tokom same utakmice, tako i posle završetka utakmice. Za vreme poluvremena, dok smo bili u svlačionici, obavili smo poziv telefonom s pomoćnikom za sudijska pitanja Arkus lige Zoranom Tijanićem, koji je tražio od nas da promenimo kriterijum suđenja u drugom poluvremenu, jer smatra da treba da se ubrza igra, jer je prvo poluvreme bilo u korist gostujuće ekipe, a domaćinu Jagodini nije odgovarao naš kriterijum - piše u pismu iskusnog arbitra i dodaje se:

- Govorio nam je da treba da budemo pametni u drugom poluvremenu i sudimo drugačije, onako kako je on predložio i kako bi više odgovaralo domaćoj ekipi. Nama je odmah bilo jasno o kakvom se zahtevu radi, ali tako nešto nije dolazilo u obzir, pa smo drugo poluvreme sudili isto kao i prvo, držali se časno i ponosno i pored velikog uloga na utakmici jer se radi o plej-ofu, pa su gosti sasvim neočekivano za sve ljubitelje rukometa pobedili. Želimo da naglasimo da su nam svi čestitali posle utakmice na uspešno obavljenom poslu.

Onda je usledila "nagrada" za to što su časno obavili svoj posao:

- Ono što je simptomatično je da moj kolega i ja posle utakmice plej-ofa, kako nam je i obećano, bolje reći zaprećeno, nismo više sudili nijednu utakmicu ni u jednom takmičenju. Da li se tu radi o nečijoj posebnoj moći i ispunjenju obećanih pretnji, ostavljamo vam da prosudite sami. Da li ćemo i dalje suditi, mi to želimo i hoćemo, volimo rukomet i rukomet je sastavni deo naših života, ali da podležemo ovako čemu kao u poslednje vreme, nikada nećemo pristati - zaključio je ovaj arbitar.

Stravične pretnje dan posle utakmice

Ovde nije bio kraj neprijatnostima kojima je bio izložen Stefanović, kao i njegov kolega koji je sudio pomenuti meč:

- Nekoliko dana posle utakmice mog kolegu je pozvao telefonom muž predsednice Upravnog odbora Rukometnog saveza Srbije, Radosav Šljivančanin, obraćajući se nadmeno i osiono, i saopštio da je on sve i sva u rukometu, da se on za sve pita i da zapamtimo kad smo sudili, jer nam je to poslednje što smo sudili i da nam on garantuje da nikada više u životu nećemo suditi.