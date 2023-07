ŠOKANTAN SNIMAK: Bivši bokserski šampion BRUTALNO PRETUKAO čoveka koji je u naručju držao DETE! (VIDEO)

Beibut Šumenov, bivši šampion sveta u boksu, našao se u žiži skandala, pošto je u jednom tržnom centru pretukao čeveka koji je u naručju držao maloletno dete.

Incident se dogodio u jednom tržnom centru u Astani, a do tuče je došlo zbog svađe dece na igralištu.

Poznati bokser bio je besan jer je dečak koga je držala žrtva napada udario nekoliko puta njegovog sina na igralištu, pa je odlučio da se požali njegovom ocu.

Došlo je do žestke rasprave nakon koje je usledio i fizički obračun.

Bokseru nije smetalo ni to što čovek u naručju drži malo dete.

"Pokrenut je postupak zbog huliganizma. Ima elemenata lakšeg kaznenog dela, a snimak će sve pokazati. Šumenov nije bio u alkoholisanom stanju", rekao je zamenik ministra unutrašnjih poslova Kazahstana Kairat Suntaev.

Nakon sramnog incidenta oglasio se i Šumenov i izneo svoju stranu priče.

"Zgrabio me je iza leđa, nije me pustio, branio se držeći dete u rukama. Koji otac to radi? Da je moja porodica bila u opasnosti, sakrio bih ih iza sebe. Pokušao sam da okončam sukob, ali on je iskoristio dete i napao me s leđa, pokušao je da me izbode. Sve se može videti na snimku. Izgubio sam živce kada sam video nož, pa sam pokušao da ga razoružam", rekao je bokser, prenosi portal "Tengrinews".

Šumenov je otkro i zbog čega je došlo do sukoba.

"Moj osmogodišnji sin se tog dana igrao na igralištu i drugi dečak ga je bez razloga udarao po leđima. Moj sin nije razumeo zašto to radi, udaljio se od njega i nastavio da se igra. Nakon nekoliko minuta taj dečak se vratio i ponovo ga napao. Moj sin je pobegao, a onda je taj čovek došao i odveo dete. Moj sin nije navikao na takvo ponašanje i za njega je to bio stres", kaže bokser iz Kazahstana.

Kada je video ogrebotine i crvenilo na telu svog deteta rešio je da se obrati ocu naslnog dečaka.

"Prišao sam tom čoveku da ga pitam da li je on otac tog deteta i pitao ga je li njegov sin udario mog, a on mi je agresivno odgovorio da jeste i pitao me šta hoću" otkriva Šumenov.

