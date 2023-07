KAKVA ZVEZDA?! STRAŠNA ZVEZDA! STVORENA JE OZBILJNA MAŠINERIJA: Crveno-beli spremni za Ligu šampiona, navijači u transu!

Fudbaleri Crvene zvezde na perfektan način okončali su učešće na turniru u Rusiji. Sa tri ubedljive pobede osvojen je pehar u jakoj konkurenciji.

foto: www.crvenazvezdafk.com

Nije mala stvar danas u gostima pobediti Zenit (2:1), Nefči (4:0) i Fenerbahče (3:1), uzeti ček na 50.000 evra i podići euforiju među zvezdaškom masom, koja jedva čeka da na delu, u Beogradu vidi svoje miljenike. Protiv Fjorentine 26. jula od 20.00 časova i TSC, da li četiri dana ranije, ili u nekom drugom terminu. Uradio je trener Barak Bahar za mesec dana mnogo važnih stvari za budućnost kluba.

foto: www.crvenazvezdafk.com

Pisali smo u ranijim analizama da je Izraelac očistio svlačionicu, da je pokazao da nema nedodirljivih i fudbalera sa starim zaslugama. Insistirao je da mora da se igra u dva pravca, pa smo u Rusiji videli da probuđeni Stefan Mitrović i hitronogi Osman Bukari itekako mogu da igraju i u defanzivi, mada ruku na srce, ima tu još dosta prostora za napredak.

foto: www.crvenazvezdafk.com

Pokazao je stručnjak iz Izreala da ima sistem i da za implementiranje u njega nije potrebno vreme i period adaptacije. Ili si klasa, ili nisi. Sve je vrlo jednostavno, kao uostalom i fudbalska igra. Nema kod crveno-belih nedorečenosti, igra se konkretno, muški, ne preza se od duela i faulova, nema alibi predstava, igra se ofanzivno, na gol protivnika, kako publika želi i traži, baš onako kako zahteva savremeni fudbal.

foto: www.crvenazvezdafk.com

Napravio je menadžment Crvene zvezde veliku stvar dovođenjem osovine Piter Olajinka - Marko Stamenić - Žan Filip Kraso. Baš ova tri igrača udahnuli su novu energiju šampionu državem, a ono što ne sme da se zaboravi, sva trojica su dovedeni bez obeštećenja, što jasno kazuje da crveno-beli imaju odličan skauting.

foto: www.crvenazvezdafk.com

Bilo bi neozbiljno ne pomenuti glavnog projektanta nove Crvene zvezde, generalnog direktora Zvezdana Terzića. Upravo je on pokazao da ima viziju, da prati moderne tokove evropskog fudbala i da klub koji pre devet godina nije imao struju na Marakani, sada već šest godina igra Evropu i spremno dočekuje Ligu šampiona.

foto: www.crvenazvezdafk.com

Poslednja linija sa trojicom igrača Aleksandrom Dragovićem, Srđanom Mijailovićem i Strahinjom Erakovićem funkcioniše sigurno. Mirko Ivanić deluje nekako moćnije, korisnije... Kao da mu je Barak Bahar pronašao poziciju, gde od sebe može da izvuče sve najbolje, a mislili smo u prethodne dve sezone da smo od tihog momka iz Bačkog Jarka videli baš sve. Neće biti.

foto: www.crvenazvezdafk.com

I Kings Kangva je kod novog šefa pokazao koliko je razorna po protivnika njegova hitrina. Još samo da obuzda sebičluk i bio bi top igrač, mada ni sada ne čudi što ga traže klubovi iz Premijer lige. Razum kaže da bi Zvezda bila još jača, ukoliko bi dobila Nemanju Maksimovića ili Luku Milivojevića do kraja prelaznog roka. Ne samo zbog njihovog neospornog znanja i kvaliteta, već i zbog zvezdaškog DNK kojeg nose u sebi.

foto: www.crvenazvezdafk.com

Posebna priča vezana je za Zvezdinu decu. Milina je videti klince ponikle u Omladinskoj školi kako dominiraju u seniorskoj konkurenciji. Vladimir Lučić pokazao je klasu. Jeste da mu nedostaje mišične mase, ali ima onaj vic u nozi, dribling, koji se toliko traži i koji mnogo vredi u savremenom fudbalu. Jovan Šljivić je pokazao da bez problema može da odmeni Gelora Kangu, a da mu trčanje ne pravi problem.

foto: www.crvenazvezdafk.com

Kosta Nedeljković još nema 18 godina, ali fizički deluje da je to to, da je to desni bek koji se u Zvezdi čekao dugi niz godina, momak sa predispozicijom da igra u najboljim ligama sveta i da bude dugoročni projekat u reprezentaciji Srbije. Jovan Mijatović pokazao je da je Zvezdina budućnost. Čvrst, jak i stabilan na nogama, još samo da nauči malo "fudbalskog bezobrazluka" i biće igrač od kojeg će zazirati protivnički defanzivci.

foto: www.crvenazvezdafk.com

Verujemo da Barak Bahar zna kako da obuzda euforiju, posebno onu u koju su trenutno pali navijači Crvene zvezde. Dovoljno je provozati se Beogradom u gradskom prevozu, čuti mlado i staro šta priča... Pogledati komentare na društvenim mrežama. Pravi ispiti uslediće u septembru, kada Crvena zvezda bude dobila protivnike u Ligi šampiona i počela da igra najkvalitetnije fudbalsko takmičenje na svetu tokom jeseni.

foto: www.crvenazvezdafk.com

Bilo bi dobro, za srpski fudbal, da Crvena zvezda izbori proleće 2024. godine. Teško je da to može biti u Ligi šampiona, jednostavno nije realno, ali ako žreb bude blagonaklon, onda da se potuče za treće mesto i domogne Lige Evrope. A, onda u toj konkurenciji, sve je moguće. Ovakva Crvena zvezda bi mogla mnogo, baš mnogo. Ali, da ne žurimo. Neka bude po onoj narodnoj - prvo skoči, pa reci hop!

Kurir sport/A. Radonić