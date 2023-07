EVROPSKA NEDELJA SPORTA: Srbija deo globalnog projekta

Evropska nedelja sporta i ove godine nizom manifestacija biće obeležena u Beogradu. Srbija, koja je u svetu prepoznata kao sportska nacija i zemlja vrhunskih sportista, biće deo globalnog projekta koji će za cilj imati promociju bavljenja fizičkom aktivnošću.

Naš glavni grad će 23. septembra biti deo kampanje pod nazivom BEACTIV DAY koja širom Evrope propagira fizičku aktivnost i ukazuje na brojne prednosti redovnog vežbanja na mentalno i fizičko zdravlje. BE ACTIVE DAY je deo Evropske nedelje sporta koja je od strane Evropske komisije ustanovljena 2015. godine i nastao je po ugledu na kampanje za nacionalni fitnes dan koje su uspešno razvijene u mnogim evropskim zemljama.

„BEACTIVE DAY se sastoji od besplatnih događaja i aktivnosti koje se odvijaju u fitnes i sportskim centrima, ali i po parkovima, na ulicama, u školama, univerzitetima i na radnim mestima“, objašnjava Miloš Bunić iz Saveza za rekreaciju i fitnes Srbije i dodaje:

„BEACTIVE DAY je otvoren za sve, kako za one koji će u njemu učestvovati, tako i za pojedince i organizacije koje žele da ga organizuju u svojim sredinama. To može biti u zatvorenom ili na otvorenom, u trajanju od 10 minuta ili ceo dan, to nije nije važno. Mogućnosti su razne, zato pozivamo sve zainteresovane da budu kreativni i da nam se pridruže“.

U privrednoj komori Srbije početak kampanje obeležen je prigodnim panelom na kome su prezentovane svi benefiti bavljenja sportom i fizičkom aktivnošću. Koliki je značaj bavljenja fizičkom aktivnošću u očuvanju zdravlja najbolje svedoče najnovija istraživanja Svetske zdravstvene organizacije. Prema podacima dobijenim među stanovnicima Evropske Unije ako se u proseku budu bavila sportom od 150 do 300 minuta, do 2050 godine očekuje se da će biti sprečeno od 11 do 16 miliona nezaraznih bolesti, što bi dovelo do uštede u budžetu od čak 16 milijardi evra.

Iz tog razloga Svetska zdravstvena organizacija dala je preporuku političkim liderima da se više angažuju kako bi se stanovništvo više bilo fizički aktivno samim tim i zdravije. Projekat BEACTIVE DAY je samo jedan u nizu projekata koji upravo to imaju za cilj.

Kurir sport