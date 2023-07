OVO JE BAŠ EMOTIVNO: NENAD PERIŠ SUDI ISTORIJSKI MEČ SRBIJE! Čuveni hrvatski arbitar deli pravdu na spektaklu sa Grcima

Nenad Periš sudi meč Srbija - Grčka na polufinalu Svetskog prvenstva koje se održava u Japanu.

Periš je glavni sudija, a pomaže mu Rafaele Kolombo iz Italije.

Sjajni arbitar iz Hrvatske dospeo je u centar pažnje ovdašnje javnost zbog tragedije koja mu se desila u Srbiji.

Njegov sin Matej poginuo je u Beogradu, a cela situacija bila je izuzetno traumatična i trajala je nedeljama.

Podsećamo, Nenad Periš je biranim rečima govorio o Srbiji i vaterpolu u velikoj ispovesti za Kurir.

- Čujte, činjenica je da je sport merljiv kroz rezultat. To je najvažnije u sportu i to, rekao bih, realno ocenjuje određene stvari. Rezultat je skup svih detalja koji su i pre takmičenja i treninga, psihološke pripreme, povreda i zdravlja i svega što ti je u životu bitno da dođeš do cilja. Srbija je velesila - pričao je Periš i dodao:

- Vaterpolo bez Srbije je kao fudbal bez Engleza i kad Srbije nema na prvih pet mesta to je apsolutno iznenađenje. Sigurno da svi koji navijaju za Srbiju očekuju da ona uvek bude u borbi za medalju i to nije ništa neočekivano. Ali, moramo da budemo svesni da se u takmičenju između klubova, reprezentacija i pojedinaca i drugi pripremaju i treniraju. I, ako nije sve ono što sam rekao posloženo kako treba, onda rezultat ne bude onakav kakav se očekuje.

