ZVEZDA ZASLUŽUJE 30.000 LJUDI NA SVAKOJ UTAKMICI: Sezonskih karata još ima, a trener Barak Bahar obećao je još bolje partije

Fudbaleri Crvene zvezde oduševili su javnost izdanjem protiv Fjorentine i ubedljivom pobedom od 5:0.

foto: www.crvenazvezdafk.com

Niko od zvezdaša nije očekivao rapsodiju crveno-belih protiv renomiranog protivnika koji je prošle sezone, do pre samo par meseci igrao finale Lige konferencije.

Slavili su crveno-beli golovima dvostrukog strelca Pitera Olajinke, Žana Filipa Krasoa, Mirka Ivanića i Osmana Bukarija iz penala. Za svega 27 minuta demolirali su klub iz gornjeg doma Serije A.

foto: Printskrin

Navijači Crvene zvezde slave trijumf svog tima, a iz kluba pozivaju sve simpatizere da što pre obezbede sezonske ulaznice, kojih još ima u prodaji.

“Premijum” sezonske karte pružaju mogućnost svim zvezdašima da na Marakani gledaju sve utakmicu u nacionalnom prvenstvu, Kupu Srbije i grupnoj fazi Lige šampiona. Cene “Premijum” sezonskih ulaznica su:

Sever: Nova - 14.500 dinara Obnova - 9.500 dinara

Istok: Nova - 25.000 dinara Obnova - 16.000 dinara

Zapad: Nova - 30.000 dinara Obnova - 19.500 dinara

Tribina Siniša Mihajlović: Obnova - 33.000 dinara

foto: www.crvenazvezdafk.com

Iz Crvene zvezde poručuju - Ukoliko kupite “Premijum” sezonsku ulaznicu u našem “Servisu za članstvo” na Marakani i uz to platite karticom, odnosno naš tim vam popuni upitnik koji to podrazumeva, dobićete popust od 1000 dinara.

Cene sezonskih karata su sledeće:

Sever: Nova - 6.500 dinara Obnova - 4.500 dinara

Istok: Nova - 9.000 dinara Obnova - 6.000 dinara, (porodična +1: 1.000 dinara) (+65: 7.000 dinara)

Zapad: Nova - 12.000 dinara Obnova - 7.500 dinara ((porodična +1: 1.000 dinara) (+65: 8.000 dinara)

Tribina Siniša Mihajlović: Obnova - 10.000 dinara ((porodična+1: 5.500 dinara) (+65: 13.500 dinara)

Radno vreme "Servisa za članstvo": Od ponedeljaka do petka - od 9 do 21 čas Subota - od 10 do 17 časova.

Kurir sport