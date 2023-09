BEOGRAD PIŠE ISTORIJU: Svetsko prvenstvo na najvišem nivou! Marija Šerifović nastupa na otvaranju: Spektakl u Beogradskoj areni

Svetsko prvenstvo u rvanju za seniore, drugu godinu zaredom, biće održano u Beogradu, u Beogradskoj areni od 16. do 24. septembra.

Ovo je drugi put zaredom da je naš glavni grad domaćin Svetskog prvenstva u rvanju.

Takmičenje organizuje Rvački savez Srbije, a gost jutarnjeg programa na Kurir televiziji je direktor marketinga tog saveza, Đorđe Kalanović.

S obzirom na to da se nikada nije dogodilo da domaćin bude dvaput zaredom isti grad, Kalanović je obrazložio kako je Beogradu pripala ta čast:

- Prošle godine smo prvi put organizovali Svetsko prvenstvo u rvanju, govorim o seniorskim jer je to najveći rank. Sada, drugu godinu zaredom, beležimo jednu istoriju, to se nikada nije dogodilo. To je velika privilegija za Rvački savez Srbije, našu zemlju i grad. Prošle godine smo važili za najboljeg organizatora, ali tek ove godine ćemo pokazati koliko smo zapravo dobri u tome. Ponovo ćemo pomeriti granice. Obaramo rekorde, 98 država se prijavilo.

Potom je rekao da će podići šou na viši nivo, te da će na samom otvaranju nastupiti Marija Šerifović:

- Uvešćemo neke novine, pevaće Marija Šerifović na otvaranju. Biće lep koncert svečanog otvaranja sa raznim animacijama, vatrama... Verujem da će biti zanimljivo mlađoj i starijoj publici. Pozivam sve koji vole sport i muziku da dođu 16. septembra od 18:30, a posle ćemo se radovati našim uspesima, biće i rvanja za žene.

